Увеличено количество авиарейсов между столицами Казахстана и Узбекистана

В Комитете гражданской авиации МИИР РК сообщили о запуске дополнительных международных авиарейсов и расширении полетов, передает Zakon.kz.

Так, с 3 июля 2023 года авиаперевозчик FlyArystan планирует открыть прямые регулярные пассажирские рейсы по маршруту Астана – Ташкент с частотой два рейса в неделю (понедельник, среда) на воздушных суднах типа А-320.

В МИИР отметили, что увеличение количества рейсов между Казахстаном и Узбекистаном будет способствовать дальнейшему развитию торгово-экономических, культурных и туристических отношений между странами.