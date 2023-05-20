Увеличено количество авиарейсов между столицами Казахстана и Узбекистана
Фото: Zakon.kz
В Комитете гражданской авиации МИИР РК сообщили о запуске дополнительных международных авиарейсов и расширении полетов, передает Zakon.kz.
Так, с 3 июля 2023 года авиаперевозчик FlyArystan планирует открыть прямые регулярные пассажирские рейсы по маршруту Астана – Ташкент с частотой два рейса в неделю (понедельник, среда) на воздушных суднах типа А-320.
В МИИР отметили, что увеличение количества рейсов между Казахстаном и Узбекистаном будет способствовать дальнейшему развитию торгово-экономических, культурных и туристических отношений между странами.
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