Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Увеличено количество авиарейсов между столицами Казахстана и Узбекистана

Увеличены рейсы между Узбекистаном и Казахстаном Фото: Zakon.kz
В Комитете гражданской авиации МИИР РК сообщили о запуске дополнительных международных авиарейсов и расширении полетов, передает Zakon.kz.

Так, с 3 июля 2023 года авиаперевозчик FlyArystan планирует открыть прямые регулярные пассажирские рейсы по маршруту Астана – Ташкент с частотой два рейса в неделю (понедельник, среда) на воздушных суднах типа А-320.

В МИИР отметили, что увеличение количества рейсов между Казахстаном и Узбекистаном будет способствовать дальнейшему развитию торгово-экономических, культурных и туристических отношений между странами.

Читайте также

Долгожданный финал Лиги Чемпионов!

Матери погибшего при тушении пожара на Медео сержанта вручили орден

Бараку Обаме запретили въезжать в Россию

Лариса Черненко
Казахстан Узбекистан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
ПРАВМЕДИА: Что изменится в Трудовом кодексе с 1 июля 2023 года
Что изменится в Трудовом кодексе с 1 июля 2023 года
доллар США
Приближаясь ко дню X: чем опасен для Казахстана дефолт по госдолгу в США?
Почему казахстанцы стали реже покупать дома и квартиры
Почему казахстанцы стали реже покупать дома и квартиры
Теннис Мат Остапенко
Остапенко нецензурно выразилась в адрес Рыбакиной после полуфинала "Мастерса"
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления