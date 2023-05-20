В Казахстане скорректируют списки очередников на предоставление участков под ИЖС до 1 июля 2024 года

Комитет по управлению земельными ресурсами подготовил изменения в Правила предоставления прав на земельные участки под индивидуальное жилищное строительство, сообщает Zakon.kz.

В частности, в правилах выделены 2 новые главы.

Так, устанавливается порядок распределения земельных участков среди физических лиц, находящихся на специальном учете для индивидуального жилищного строительства в порядке очередности.

Он предусматривает, что акиматы по мере подготовки площадок для отвода либо при наличии свободных территорий согласовывают схемы отводов земельных участков с государственными органами и иными организациями, перечень которых утвержден местным исполнительным органом, и осуществляют на ИС ЕГКН уведомление граждан, находящихся на специальном учете согласно очередности, путем направления соответствующего смс-уведомления посредством базы мобильных данных 1414.

В случае отсутствия данных заявителя в базе мобильных данных направляется соответствующее уведомление в личный кабинет на портале "электронного правительства".

При наличии электронного обращения от граждан, заинтересованных в получении права на земельный участок для ИЖС не отображенных в ИС ЕГКН, местные исполнительные органы обязаны провести процедуры отображения данного земельного участка в информационной системе и согласования схемы отвода земельного участка с государственными органами и иными организациями в течении месяца со дня мотивированного отказа по заявлению в связи с необходимостью осуществления такого предоставления согласно настоящим правилам.

При этом гражданин должен быть уведомлен о необходимости постановки на специальный учет не позднее пяти рабочих дней со дня получения мотивированного отказа. В уведомлении в обязательном порядке должны содержаться контактные данные уведомителя для осуществления обратной связи и опросный лист на подключение к инженерным сетям.

Если обратной связи не последовало в течение трех месяцев, то акиматом составляется соответствующий акт и человека исключают из списка очередности, а также на ЕГКН осуществляется соответствующая отметка об отсутствии заявителя.

После составления соответствующего акта об отсутствии данных заявителя, которому было направлено уведомление об обращении в акимат для оформления прав на земельный участок для ИЖС, в порядке очередности направляется уведомление о наличии свободных земельных участков следующему находящемуся в очереди заявителю.

При этом указывается, что ранее находящийся на специальном учете заявитель, после надлежащего уведомления не обратившийся в акимат для получения земельного участка, в течение одного года с окончания трехмесячного срока имеет право в судебном порядке восстановить права на получение земельного участка для ИЖС.

После обращения заявителя, получившего уведомление для оформления прав на земельный участок, сотрудник акимата получает сведения об удостоверении личности или паспорте гражданина РК из соответствующих государственных информационных систем в форме электронных документов, удостоверенные ЭЦП уполномоченного лица.

Вместе с тем не допускается истребование излишних документов за исключением сведений, которые отсутствуют в государственных информационных системах. Необходимые сведения заявитель обеспечивает самостоятельно.

Порядок предоставления прав на земельный участок

Еще одна глава предусматривает порядок предоставления прав на земельный участок для индивидуального жилищного строительства.

В ней говорится, что для получения земельного участка для ИЖС казахстанцы подают заявление на оказание государственной услуги "Приобретение прав на земельные участки, которые находятся в государственной собственности, не требующее проведения торгов (конкурсов, аукционов)".

Предоставление земельных участков для ИЖС в городе республиканского значения, столицы, города областного значения, города районного значения осуществляется в порядке статьи 44-2 Земельного кодекса из земель поселка, села в соответствии со статьей 44-1.

Заинтересованные лица в получении права на земельный участок из земель города республиканского значения, столицы, города областного значения, города районного значения посредством веб-портала "электронного правительства" подают заявление с самостоятельным формированием на публичной кадастровой карте схемы отвода испрашиваемого земельного участка.

К заявлению прилагается опросный лист на подключение к инженерным сетям.

После подачи заявления на получение земельного участка в их кабинет на веб-портале "электронного правительства" направляется уведомление о его поступлении, в котором указывается предполагаемая дата согласования схемы отвода земельного участка.

Местный исполнительный орган города республиканского значения, столицы, города областного значения в течение одного рабочего дня с момента поступления заявления о предоставлении права на земельный участок направляет его в структурное подразделение соответствующего местного исполнительного органа, осуществляющее функции в сфере архитектуры и градостроительства, по месту нахождения земельного участка.

Аким города районного значения направляет заявление в структурное подразделение местного исполнительного органа района, осуществляющее функции в сфере архитектуры и градостроительства, по месту нахождения земельного участка.

В свою очередь структурное подразделение акимата, осуществляющее функции в сфере архитектуры и градостроительства, в течение двух рабочих дней с момента поступления заявления о предоставлении права на земельный участок направляет схему отвода земельного участка в субъекты естественных монополий для дополнительного представления технических условий на подключение к инженерным сетям.

В схеме отвода земельного участка указываются существующие инженерные коммуникации, а в случае необходимости предусматривается перенос инженерных коммуникаций за границы предоставляемого земельного участка.

Субъекты естественных монополий представляют технические условия на подключение к инженерным сетям в течение пяти рабочих дней с момента получения схемы отвода земельного участка.

Затем в течение трех рабочих дней с момента поступления технических условий на подключение к инженерным сетям готовится архитектурно-планировочное задание.

В течение одного рабочего дня со дня изготовления архитектурно-планировочного задания схема отвода земельного участка направляется заявителю на согласование в его личный кабинет на веб-портале "электронного правительства". Заявитель обязан согласовать схему отвода земельного участка в течение десяти рабочих дней с момента ее поступления.

Истечение срока согласования заявителем схемы отвода земельного участка является основанием для мотивированного отказа в предоставлении права на земельный участок, который направляется структурным подразделением местного исполнительного органа, осуществляющим функции в сфере архитектуры и градостроительства, заявителю в течение одного рабочего дня в его кабинет на веб-портале "электронного правительства".

Структурное подразделение акимата, осуществляющее функции в сфере архитектуры и градостроительства, после поступления согласованной схемы отвода земельного участка направляет ее в течение одного рабочего дня с момента поступления в соответствующий уполномоченный орган и акиму города районного значения для подготовки проекта решения о предоставлении права на земельный участок.

К схеме отвода дополнительно прилагается архитектурно-планировочное задание, которое готовится в течение двух рабочих дней с момента поступления технических условий на подключение к инженерным сетям от субъектов естественных монополий.

Согласованная схема отвода земельного участка является основанием для принятия в течение пяти рабочих дней местным исполнительным органом города республиканского значения, столицы, города областного значения и акимом города районного значения решения о предоставлении права на земельный участок и неотъемлемой частью такого решения.

Решение местного исполнительного органа области, города республиканского значения, столицы, города областного значения и акима города районного значения о предоставлении права на земельный участок должно содержать следующие сведения:

фамилию, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) физического лица, которому предоставляется право на земельный участок;

местоположение земельного участка;

целевое назначение земельного участка;

категорию земель;

площадь земельного участка;

вид права на землю, обременения, сервитуты;

сроки заключения договоров временного землепользования (аренды) земельного участка;

сведения о делимости (неделимости) земельного участка;

иные сведения, связанные с предоставлением земельного участка.

После чего на основании решения акимата о предоставлении права на земельный участок заключается договор временного землепользования (аренды) в электронном виде в порядке и сроки, которые установлены законодательством РК.

Несвоевременное заключение договора временного землепользования (аренды) либо отказ в их заключении является основанием для отмены решения о предоставлении права на земельный участок в течение трех рабочих дней с момента истечения срока заключения такого договора либо поступления отказа.

При этом временный возмездный землепользователь (арендатор), надлежащим образом исполнявший свои обязанности, имеет, если иное не установлено законами РК или договором аренды, право на заключение договора на новый срок, за исключением порядка требований, установленных кодексом, при условии неизменности границ земельного участка.

Арендатор обязан письменно уведомить арендодателя о намерении заключить такой договор в срок, указанный в договоре аренды, если в договоре такой срок не указан, то в трехмесячный срок до окончания срока действия договора аренды. К уведомлению необходимо приложить акт обследования земельного участка, отражающего стадии строительства индивидуального жилого дома.

Отсутствие проведения строительно-монтажных работ является основанием для отказа в продлении права временного землепользования.

Установление границы земельного участка на местности осуществляется на основании обращения заявителя в течение одного месяца после принятия решения о предоставлении права на земельный участок.

Землеустроительные работы по установлению границ земельного участка и изготовление кадастрового паспорта либо земельно-кадастрового плана на земельный участок осуществляются за счет средств лица, которому предоставляется земельный участок для индивидуального жилищного строительства.

Изготовление и выдача кадастрового паспорта объекта недвижимости, а также государственная регистрация права на земельный участок осуществляются Государственной корпорацией на основании заявления в электронном формате.

Физические и юридические лица, заинтересованные в получении права на земельный участок для индивидуального жилищного строительства, из земель поселка, села подают заявление акиму поселка, села, сельского округа посредством портала "электронного правительства".

Затем аким в течение одного рабочего дня направляет поступившее заявление о предоставлении права на земельный участок в структурное подразделение соответствующего местного исполнительного органа, осуществляющее функции в сфере архитектуры и градостроительства, по месту нахождения земельного участка.

Структурное подразделение, осуществляющее функции в сфере архитектуры и градостроительства, в течение семи рабочих дней в соответствии с утвержденными градостроительными документами подготавливает акт выбора земельного участка с его ситуационной схемой, архитектурно-планировочное задание, опросный лист для получения технических условий, топографию и направляет их на согласование одновременно всем заинтересованным государственным органам, соответствующим службам, субъектам естественных монополий, Государственной корпорации, посредством информационных систем государственных органов либо на бумажных носителях при отсутствии у согласующих органов этих систем.

В акте выбора земельного участка указываются существующие инженерные коммуникации, а в случае необходимости предусматривается перенос инженерных коммуникаций за границы предоставляемого земельного участка.

Заинтересованные государственные органы, соответствующие службы, субъекты естественных монополий, Государственная корпорация в течение 12 рабочих дней представляют соответствующее заключение о возможности предоставления земельного участка для индивидуального жилищного строительства.

Субъекты естественных монополий со дня получения опросного листа для получения технических условий, ситуационной схемы и топографии в течение пяти рабочих дней подготавливают и представляют технические условия на подключение к инженерным сетям.

К заключению Государственной корпорации прилагаются сведения по запрашиваемому участку и смета на земельно-кадастровые работы.

В случае занятости испрашиваемого земельного участка Госкорпорация в течение трех рабочих дней направляет в структурное подразделение местного исполнительного органа, осуществляющее функции в сфере архитектуры и градостроительства, соответствующую информацию, которая будет служить основанием для отказа в предоставлении права на земельный участок для индивидуального жилищного строительства.

Отказ в предоставлении права на земельный участок для индивидуального жилищного строительства оформляется заключением структурного подразделения местного исполнительного органа, осуществляющего функции в сфере архитектуры и градостроительства, и направляется заявителю в течение трех рабочих дней.

При поступлении положительных заключений, структурным подразделением акимата в течение пяти рабочих дней подготавливается и направляется окончательный акт выбора земельного участка с приложением архитектурного-планировочного задания, технических условий на подключение к инженерным сетям и топографии.

Структурное подразделение акимата согласовывает окончательный акт выбора с заявителем путем направления уведомления посредством веб-портала "электронного правительства" или Государственной корпорации.

Согласование окончательного акта выбора и оплата за услуги земельно-кадастровых работ заявителем осуществляются в течение 5 рабочих дней. Срок действия несогласованного заявителем акта выбора составляет десять рабочих дней.

Истечение срока согласования заявителем схемы отвода земельного участка является основанием для мотивированного отказа в предоставлении права на земельный участок, который направляется структурным подразделением местного исполнительного органа, осуществляющим функции в сфере архитектуры и градостроительства, заявителю в течение одного рабочего дня в его кабинет на веб-портале "электронного правительства".

После согласования окончательного акта выбора заявителем ему выдается уведомление о дате получения договора временного землепользования для подписания.

Подписанные материалы поступают в Государственную корпорацию для изготовления в течении десяти рабочих дней земельно-кадастрового плана.

Земельно-кадастровый план утверждается уполномоченным органом в сфере земельных отношений в течение трех рабочих дней со дня поступления его из Государственной корпорации и является основанием акиму для принятия положительного решения о предоставлении права на земельный участок для индивидуального жилищного строительства.

Решение акима о предоставлении права на земельный участок для индивидуального жилищного строительства принимается в течение пяти рабочих дней с момента утверждения земельно-кадастрового плана.

При этом решение должно содержать следующие сведения:

фамилию, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) физического лица, которому предоставляется право на земельный участок;

местоположение земельного участка;

целевое назначение земельного участка;

категорию земель;

площадь земельного участка;

вид права на землю, обременения, сервитуты;

сроки заключения договоров временного возмездного (безвозмездного) землепользования (аренды) земельного участка;

сведения о делимости (неделимости) земельного участка;

иные сведения, связанные с предоставлением земельного участка.

Копия решения акима поселка, села, сельского округа о предоставлении права на земельный участок для индивидуального жилищного строительства, земельно-кадастровый план направляется в уполномоченный орган по земельным отношениям для подготовки договора временного землепользования в течение одного рабочего дня.

Земельно-кадастровый план является неотъемлемой частью решения акима. Решение считается недействительным при его отсутствии.

Копия решения акима и подписанный уполномоченным органом по земельным отношениям договор временного землепользования направляются через Государственную корпорацию или веб-портал "электронного правительства" заявителю для подписания.

Заявитель после получения уведомления в течение трех рабочих дней подписывает договор временного землепользования.

Не допускается пользование земельным участком без государственной регистрации прав на земельный участок в порядке и сроки, которые установлены законодательством РК о государственной регистрации права на недвижимое имущество.

В правилах говорится, что несоблюдение данной нормы квалифицируется как самовольное занятие земельного участка и предусматривает административную ответственность.

Также в правила добавлено, что корректировка списка очередников в ИС ЕГКН осуществляется до 1 июля 2024 года.

По истечении указанного срока у лиц, не предоставивших ИИН, статус в списке очередников меняется на "неактивный".

При получении земельного участка для ИЖС либо снятии с очереди ИС ЕГКН автоматически сменяет порядковый номер очередности.



Очередник уведомляется о наличии свободных земельных участках и о том, что подошла очередь через 1414, либо в личном кабинете электронного правительства. Срок уведомления составляет 3 месяца, со дня уведомления.

Граждане исключаются из очереди в случае:

письменного отказа от получения от предложенного земельного участка (при этом очередник пишет заявление в установленной форме и подписывает посредством ЭЦП физического лица, направляет через портал "электронного правительства" в МИО, в компетенцию которого входит предоставление земельных участков по месту нахождения испрашиваемого земельного участка);

неподтверждения согласия на получение земельного участка и/или не явились в акимат для получения земельного участка в течение 3 месяцев со дня уведомления (по истечении данного срока, очередник автоматически исключается с очереди);

утери гражданства;

выезда на постоянное место жительства с перерегистрации в другой населенный пункт на территории РК.

Указывается, что казахстанцы, исключенные из очереди по указанным пунктам, восстановлению не подлежат.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 2 июня.

