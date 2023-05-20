Бараку Обаме запретили въезжать в Россию

Бывшему президенту США Бараку Обаме запретили въезд в Россию. В запретный список попали 500 влиятельных американцев, сообщает Zakon.kz.

Документ опубликован на официальном сайте МИД РФ.

"В ответ на регулярно вводимые администрацией Дж. Байдена антироссийские санкции, которые призваны, по замыслу Вашингтона, нанести России максимальный ущерб, персонально затронув официальных лиц и простых граждан нашей страны, в порядке контрмер закрывается въезд в Российскую Федерацию для 500 американцев". МИД России

Как отмечается в заявлении МИДа, в их числе – не только "знаковые" фигуры, включая бывшего президента США Б. Обаму, но и действующие руководители различных уровней исполнительной власти, экс-чиновники вроде куратора Белого дома по борьбе с "российской дезинформацией" Н. Янкович, впервые избранные на ноябрьских выборах-2022 сенаторы и конгрессмены, эксперты и сотрудники "аналитических" центров, а также главы компаний ВПК, поставляющих вооружения Украине.

В заявлении опубликован поименный перечень граждан США, вносимых в "стоп-лист" на постоянной основе.

Барак – американский государственный и политический деятель, 44-й президент США с 20 января 2009 года по 20 января 2017 года. Лауреат Нобелевской премии мира 2009 года. До избрания президентом являлся федеральным сенатором от штата Иллинойс.