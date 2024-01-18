Барак Обама обратился к жене
Фото: Instagram/barackobama
Бывший президент США Барак Обама накануне, 17 января 2024 года, опубликовал фотографию жены Мишель, которую поздравил с юбилеем, сообщает Zakon.kz.
Барак Обама поздравил супругу с 60-летием и обратился к ней.
"Вот как выглядит 60. С днем рождения мою лучшую половину, которая является одним из самых веселых, умных и красивых людей, которых я знаю. Мишель Обама, ты делаешь каждый день лучше. Не могу дождаться, чтобы увидеть, что принесет тебе новое десятилетие", – написал экс-президент в Instagram.
Мишель отреагировала на публикацию мужа, под которой оставила смайлики в виде сердечка и поцелуя.
Барак и Мишель Обама в браке с 1992 года. Супруги воспитывают двух дочерей – Малия Энн (1998 года рождения) и Наташа (более известна как Саша, 2001 года рождения).
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