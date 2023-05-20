Около 150 павших сайгаков нашли в ЗКО

Фото: пресс-служба Комитета лесного хозяйства и животного мира

19 мая около 18:00 на территории Куйгенгульского округа Жанибекского района ЗКО группа Жанибекского опорного пункта на берегу реки Ащыозек обнаружили около 150 голов павших сайгаков, сообщает Zakon.kz.

Из 150 павших сайгаков 95% составляет молодняк, 5% – самки. Трупы животных находились в радиусе 300 метров, сообщили в комитете лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов.



Для отбора патматериалов, а также проб растений, почвы и воздуха, на место обнаружения направились сотрудник резервата "Бөкейорда", представители ветстанции и санэпидслужбы Жанибекского района.

После выполнения необходимых процедур, павшие животные будут утилизированы силами Жанибекского акимата и сотрудниками РГКП "ПО "Охотзоопром".