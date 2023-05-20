Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Около 150 павших сайгаков нашли в ЗКО

павшие в ЗКО сайгаки Фото: пресс-служба Комитета лесного хозяйства и животного мира
19 мая около 18:00 на территории Куйгенгульского округа Жанибекского района ЗКО группа Жанибекского опорного пункта на берегу реки Ащыозек обнаружили около 150 голов павших сайгаков, сообщает Zakon.kz.

Из 150 павших сайгаков 95% составляет молодняк, 5% – самки. Трупы животных находились в радиусе 300 метров, сообщили в комитете лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов.

Для отбора патматериалов, а также проб растений, почвы и воздуха, на место обнаружения направились сотрудник резервата "Бөкейорда", представители ветстанции и санэпидслужбы Жанибекского района.

После выполнения необходимых процедур, павшие животные будут утилизированы силами Жанибекского акимата и сотрудниками РГКП "ПО "Охотзоопром".

Читайте также

В Уштобе с обрыва в реку вылетела машина, идут поиски одного погибшего

Четыре человека погибли в ДТП в Атырауской области

Участников драки в центре города задержали полицейские Кызылорды

Данияр Кунафин
Западно-Казахстанская область
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
ПРАВМЕДИА: Что изменится в Трудовом кодексе с 1 июля 2023 года
Что изменится в Трудовом кодексе с 1 июля 2023 года
доллар США
Приближаясь ко дню X: чем опасен для Казахстана дефолт по госдолгу в США?
Почему казахстанцы стали реже покупать дома и квартиры
Почему казахстанцы стали реже покупать дома и квартиры
Теннис Мат Остапенко
Остапенко нецензурно выразилась в адрес Рыбакиной после полуфинала "Мастерса"
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления