Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В США 14 человек потеряли зрение из-за зараженных глазных капель

капли в глаза в США Фото: pixabay
По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), недавняя вспышка бактерий с широкой лекарственной устойчивостью, связанная с зараженными глазными каплями, унесла еще одну жизнь, сообщает Zakon.kz.

В настоящее время эта вспышка достигла 81 случая в 18 штатах, и на данный момент власти зарегистрировали четыре смерти.

Представители здравоохранения также зафиксировали 14 случаев потери зрения и четыре случая, где потребовалась операция по удалению глаза из-за инфекции, сообщили в CDC.

Бактерия, вызвавшая вспышку, представляет собой штамм Pseudomonas aeruginosa, известный как VIM-GES-CRPA, который ранее никогда не встречался в Соединенных Штатах.

Следователи проследили происхождение бактерий от зараженных глазных капель, в основном от препарата искусственной слезы EzriCare.

В феврале Управление по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) объявила отзыв этих капель. Производитель, компания Global Pharma, расположенная в Индии, также отозвала два других соответствующих продукта.

CDC и FDA настоятельно рекомендуют людям немедленно прекратить использование этих продуктов, если они этого еще не сделали.

Читайте также

Джо Байдену посоветовали серьезно обсудить здоровье с медиками

Массовый митинг в Тель-Авиве собрал более 135 тысяч человек

Конфликт в Судане: стороны подписали недельное перемирие

Данияр Кунафин
США
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В 14 областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение
В 14 областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение
ПРАВМЕДИА: Что изменится в Трудовом кодексе с 1 июля 2023 года
Что изменится в Трудовом кодексе с 1 июля 2023 года
доллар США
Приближаясь ко дню X: чем опасен для Казахстана дефолт по госдолгу в США?
Казахстан Минтруда Социальный кодекс
Что делать, если вы не получили СМС о назначении соцпособий
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления