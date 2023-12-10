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Казахстан попал в тройку лидеров по числу заболевших корью

Казахстан попал в тройку лидеров по числу заболевших корью Фото: freepik
Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) опубликовал данные о вспышке кори в мире. Казахстан оказался в тройке лидеров по числу заболевший, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным издания, в Йемене зарегистрировано более 23 тыс. случаев кори, в Индии – почти 15 тыс., в Казахстане – 12 985. Следом идут Эфиопия – более 11 тыс., Пакистан – более 8 тыс., Демократическая Республика Конго – около 6 тыс. и Россия – 4305.

При этом CDC приводит данные, предоставленные Всемирной организацией здравоохранения в начале ноября. Ранее Минздрав Казахстана сообщил, что число заболевших корью в стране превысило 20 тыс. человек.

Издание отмечает, что вспышка кори оказалась больше, чем ожидалось. Эксперты считают, что пандемия коронавирусной инфекции существенно повлияла на ситуацию: с 2020 по 2022 год было пропущено или отложено введение 61 млн доз вакцины от кори.

В середине ноября главный государственный санитарный врач РК подписал постановление от 1 ноября 2023 года "О проведении санитарно-противоэпидемических и санитарно-профилактических мероприятий против кори". Кому делают прививки против кори и краснухи можно прочитать здесь.

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