В одном ключе: Что связывает Европу и страны Центральной Азии

О возможностях связать Европу и Центральную Азию транспортно-логистическими путями и о расширении торговых отношений говорили участники прошедшего в Алматы второго экономического форума "Европейский союз – Центральная Азия". Вопросы важные и скрывают ни одну проблему, сообщает Zakon.kz.

Вкратце напомним, что для участия в форуме в Алматы прибыла представительная делегация во главе с вице-президентом Европейской комиссии по торговле и экономике Валдисом Домбровскисом, президентом Европейского банка реконструкции и развития Одиль Ренно-Бассо и вице-президентом Европейского инвестиционного банка Терезой Червинска.



Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан были представлены главами правительств: Алиханом Смаиловым, Акылбеком Жапаровым и Кохиром Расулзода. Делегацию из Узбекистана возглавил заместитель премьера Жамшид Ходжаев. Туркменистан был представлен в лице министра финансов и экономики Сердаром Джораевым.

"Узкое горлышко" или выход к большим перспективам?

Стоит отметить, что важные для нашего региона вопросы обсуждались не только на сессиях, но и в кулуарах форума. Так, в эксклюзивном комментарии Zakon.kz посол Европейского Союза в Казахстане Кестутис Янкаускас отметил, что ситуация сложившаяся в результате конфликта Украины и России затронула всех, в том числе и страны Центральной Азии (ЦА). В результате чего многое изменилось, а главное – транспортно-логистические пути, связывающие Страны ЦА и Европу.

Фото: Zakon.kz

"Преобразовались пути снабжения, доставки транспорта. И, наверное, как и всем странам, нам хорошо, когда есть выбор. Поэтому самое главное – это диверсификация, когда можно не зависеть от одного поставщика, от одного соседа, от одного сырья, от одной дороги и пр. Мне кажется, что сейчас и для стран ЦА открываются новые возможности для диверсификации". Кестутис Янкаускас

По его словам, Европейский союз (ЕС) не заинтересован в том, чтобы транспортировка товаров шла через страны, находящимися под санкциями, поэтому речь идет о пути, который проходит между Евросоюзом и ЦА

"Остался узкий коридор. Мы его называем "средним" коридором или транскаспийским коридором. Он проходит по странам, которые свободны от санкций: через Каспийское море, Азербайджан, Грузию. И его нужно развивать". Кестутис Янкаускас

Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ) позволяет переправлять потоки товаров из Китая в Европу через Казахстан, Южный Кавказ и далее через Турцию с выходом на черноморские порты в Восточной Европе. За последние 4-5 лет объемы контейнерных грузоперевозок через ТМТМ существенно выросли. В 2022 году, по данным АО "НК "Қазақстан темір жолы" объем грузоперевозок достиг 1,5 млн тонн. При этом экспорт казахстанских грузов увеличился в 6,5 раз в сравнении с 2021 годом и составил 891 тысячу тонн. Перевезено 33,6 тысяч TEU (двадцатифутовый эквивалент) в контейнерах – это на 33% превышает показатель аналогичного периода 2021 года.

Однако данный маршрут имеет и массу проблем:

во-первых, порт Актау может отправлять лишь 4-5 млн тонн грузов в год, при запросах превышающих его возможности в 2-3 раза; во-вторых, Бакинский международный морской торговый порт также требует форсированного расширения имеющихся мощностей на фоне растущего грузопотока; в-третьих, проблема железной дороги, которая тоже не справляется с увеличившимся грузопотоком; в-четвертых, все еще острой проблемой для стран ТМТМ является отсутствие единого унифицированного тарифа.

Переговоры по тарифам ведутся между странами ТМТМ не первый год. Но пока государства не пришли к общему консенсусу, в том числе и по вопросов тарифа. Отвечая на вопрос о росте тарифов в некоторых странах ТМТМ, посол Кестутис Янкаускас отметил, что многое по снижению тарифов можно сделать самим странам и самим операторам.

"Это первая задача договориться о совместном операторе, о совместных тарифах. Сегодня вы на одной перевозке заработаете одну сумму, но если таких перевозок станет в 3-4 раза больше, вы заработаете в конечном итоге больше. Сейчас самое главное это: договорится об операторе, о прохождениях, о терминах, о гарантиях, о предсказуемости терминов и расходов". Кестутис Янкаускас

Он также отметил, что, несмотря на недостатки, инфраструктура существует, и ведется работа по сотрудничеству, увеличению объемов и пр. Однако Кестутис Янкаускас считает, что уже сейчас следует обсуждать и вопросы по инвестированию в модернизацию инфраструктуры.



"Инвестировать нужно уже сегодня. Ближе к концу лета или в начале осени в Брюсселе мы планируем провести форум инвесторов. Что касается сегодняшнего мероприятия, то не зря здесь присутствовали и ЕБРР и Европейский инвестиционный банк, который объявил, что приходит в регион. И других подтянем туда, и будем говорить именно о том, что нужно сейчас, чтобы завтра, через год или два года инфраструктура тоже подтянулась – и корабли, и порта". Кестутис Янкаускас

Страны ЕС и ЦА заинтересованы в сотрудничестве

Как было отмечено на форуме, по предварительным данным в 2022 году торговля товарами между ЕС и странами центрально-азиатского региона продолжила укрепляться за счет увеличения импорта в ЕС из Центральной Азии (+67%) и экспорта из ЕС в ЦА (+77%).

В своем выступлении на сессии "Круглый стол: Укрепление торгово-экономических отношений между ЕС и ЦА" вице-президент Европейской комиссии по торговле и экономике Валдис Домбровский, ЕС является устойчивым и надежным партнером для ЦА.

"Наша главная задача всех заключается в том, чтобы сделать экономику стран ЦА более диверсифицированной и устойчивой. И цифры говорят сами за себя. Страны – участницы ЕС являются одним из крупнейший источников прямых иностранных инвестиций для региона. Евросоюз также является крупнейшим инвестором в страны Центральной Азии, поскольку почти половина совокупных инвестиций в регионе, более 40%, поступает из стран ЕС. Это больше чем Китай, больше чем Россия". Валдис Домбровский

По словам спикера, ЕС заинтересован в развитии стран ЦА и в частности для этого было разработана европейская региональная инициатива включающая вопросы по водным ресурсам, энергетике и изменению климата.

"Около 700 млн евро финансирования было направлено на развитие инвестиций и твердой инфраструктуры. На цифровые проекты, связывающие страны ЦА, ЕС собирается этим летом выделить 20 млн евро". Валдис Домбровский

По словам главы правительства Казахстана Алихана Смаилова, РК в свою очередь поддерживает двусторонний формат сотрудничества с ЕС и интенсивное развитие на региональном уровне.



"Центральная Азия – благодаря усилиям всех стран региона активно развивается, страны гармонично дополняют друг друга. Самое главное – это сотрудничество в торгово-экономической сфере. По итогам прошлого года товарооборот между ЦА и ЕС увеличился на 61% и составил 49 млрд долларов. Мы верим, чтоб благодаря полному разрытию экономического потенциала, мы совместно с европейскими партнерами будем существенно увеличивать этот показатель". Алихан Смаилов

По словам главы казахстанского Кабмина на долю ЕС приходится 30% внешней торговли Казахстана. А общий объем прямых иностранных инвестиций превышает 170 млрд долларов.

"Казахстан может предложить более 175 видов обработанных товаров, на сумму 2,3 млрд долларов, в таких отраслях как производство железа и стали, машиностроения, пищевая промышленность и сельское хозяйство. И мы заинтересованы в совместных технологических проектах в сельскохозяйственном секторе Казахстана". Алихан Смаилов

Он также подчеркнул, что Казахстан заинтересован в развитии ТМТМ, и высоко оценил результаты прошедшей в прошлом году в Актау встречи министров по вопросам ТМТМ, где в частности рассматривался вопрос о создании единой Дорожной карты по развитию этого коридора.

По словам премьер-министра, в связи решением вопросов по ТМТМ, время транзита из Китая в Европу сократилось как минимум в 3 раза. В тоже время транзит через территорию Казахстана сократился вдвое с 12 до 6 дней. Однако, как отметил премьер, Казахстан до конца года намерен сократить число этих дней до пяти.

В заключение Алихан Смаилов также напомнил, что Казахстан параллельно с ТМТМ поддерживает сотрудничество с Трансъевропейской транспортная сетью (TEN-T) – автодорог, железных дорог, аэропортов и водных инфраструктур в Европейском Союзе.