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Европарламент: Центральная Азия – ключевой регион, связывающий Восток и Запад

Европаламент Фото: pixabay
Европейский союз подтверждает свою решительность в укреплении сотрудничества с государствами Центральной Азии, нацеленного на достижение мира, безопасности, стабильности и процветания, сообщает Zakon.kz.

В отчете о стратегии подчеркивается важность соблюдения принципов международного права, уважения суверенитета и территориальной целостности, а также особое внимание уделяется уважению демократических принципов, прав человека, гендерного равенства и зеленого перехода в диалоге с правительствами Центральной Азии.

Отмечается, что соглашения EPCA с государствами региона выделяют важность демократии, прав человека и зеленой экономики. Подчеркивается, что положительный инвестиционный климат, способствующий созданию качественных рабочих мест, зависит от стабильных демократических институтов и уважения прав человека.

В отчете также призывается к трансатлантическому сотрудничеству в Центральной Азии, включая разработку совместной стратегии с Соединенными Штатами в областях продвижения демократии, инвестиций и торговли. Кроме того, подчеркивается готовность государств Центральной Азии начать диалог по либерализации визового режима, а Казахстан, первый ратифицировавший EPCA, становится фундаментом для расширения сотрудничества в ключевых секторах, таких как связь, энергоэффективность и зеленая экономика. В отчете также выражается поддержка стратегического партнерства с Казахстаном в области устойчивого использования сырья и возобновляемых источников водорода, призывая к дальнейшим политическим и экономическим реформам, нацеленным на укрепление демократии и верховенства закона.

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