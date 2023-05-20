В Костанае открылся скаковой сезон

В честь начала сезона на ипподроме "Аргымак" прошел республиканский турнир по скаковым видам спорта для костанайской породы лошадей, сообщает Zakon.kz.

Около 40 участников-жокеев из Акмолинской, Карагандинской и Костанайской области участвовали в заезде на 1000 и 1800 метров, Кунан и Аламан байге. В промежутках между соревнованиями многочисленным зрителям были представлены показательные выступления как "Кыз куу", "Аудыраспак".



"Скачки это отличный вид спорта, который нужно развивать и не оставлять без внимания. С древних времен к лошадям кочевники относились с любовью и заботой. Радует, что сегодня открытие скакового сезона проходит именно в Костанайской области, ведь здесь взращивается порода, которая признана не только в нашей стране, но и на мировой арене". президент федерации национальных видов спорта Казахстана Исламбек Салжанов

Традиционно открытие скакового сезона проходит в середине мая. Подготовка к нему была тщательной, готовили и специалистов и лошадей. Стоит отметить, что красивая и неприхотливая в уходе костанайская порода лошадей стала брендом не только области, но и всего Казахстана. Костанайские скакуны участвуют в скачках различного уровня и всегда становятся победителями. К слову, в этом году Костанайскому конезаводу "Казак тулпары" исполняется 135 лет.

Фото: пресс-служба акима Костанайской области

По словам директора конезавода "Казак Тулпары" Айгуль Амандыковой к подготовке к очередному сезону подошли ответственно.



"У нас есть все условия для работы, спасибо организаторам соревнований за такой подход. Мы готовим лошадей для участия в соревнованиях на республиканском уровне, сейчас ведем работу, чтобы в дальнейшем наши лошади участвовали в олимпиаде, но этот процесс не быстрый, нужно время. Сегодня 9 наших лошадей открыли соревнования в заезде на 1000 метров". Айгуль Амандыкова





Фото: пресс-служба акима Костанайской области

В скачках на 1000 метров, Кунан и Аламан байге победителем стал Нурасыл Ахмет из Житикаринского района, в трех забегах его лошади по кличке Камандор, Загадочный и Коктениз, становились первыми.

"Конным спортом я занимаюсь 5 лет, меня тренирует мой отец, он же готовит лошадей. Я постоянно участвую в различных соревнованиях, и практически во всех наши скакуны становятся призерами. Выигрываю не только денежные призы, но и машины. Сегодняшние соревнования еще раз доказали, что наши лошади отлично подготовлены. Ведь из четырех заездов они выиграли три". Нурасыл Ахмет

В церемонии награждения победителей Аламан байги участвовал аким Костанайской области Кумар Аксакалов, он поздравил участников с открытием скакового сезона, пожелал высоких побед и вручил Нурасылу Ахмету сертификат на сумму 3 млн тенге.