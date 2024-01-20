В Казахстане возрождают костанайскую породу лошадей

Перспективное и важное направление для сельского хозяйства страны – сохранение и развитие казахских пород лошадей. На правительственном уровни обсудили планы и меры по возрождению костанайской породы лошадей, сообщает Zakon.kz.

В рамках итоговой сессии встреч c дочерними предприятиями НАО "Национальный аграрный научно-образовательный центр" (НАНОЦ) заместитель премьер-министра РК Серик Жумангарин заслушал представителей сельскохозяйственных опытных станций (СХОС) и фермерских хозяйств.

"Сельскохозяйственные опытные станции – третье и практическое звено в цепочке структуре НАНОЦ, где разработки внедряются в производство. В данном тандеме успешный опыт демонстрирует Карабалыкская опытная станция в Костанайской области. На посевных площадях свыше 10 тыс. га здесь возделывают перспективные отечественные сорта зерновых, масличных, бобовых и кормовых культур. Ежегодно производят и реализуют от 5 тыс. тонн оригинальных и элитных семян с/х культур". Пресс-служба премьер-министра РК

Фото: primeminister.kz

Как отметил руководитель станции Роман Пугачев, если в 2018 году СХОС реализовывала 3,1 тыс. тонн семян, то в 2023 году – 11,4 тыс. тонн, достигнув максимального значения за все время деятельности. Кроме того, на станции за последние 5 лет на 100% обновили сорта семян. Семенами селекции Карабалыкской СХОС в 2023 году в Казахстане засеяли 2 млн 118 тыс. га.

Перспективное и важное направление для сельского хозяйства страны – сохранение и развитие казахских пород лошадей, чем занимается ТОО "Қазақ тұлпары". Коневодческое хозяйство было организовано в 1998 году на базе Костанайской заводской конюшни, история которой начинается с 1885 года. В годы войны верховых животных отсюда поставляли на фронт для конной тяги в артиллерии. Разрабатывалась идея вывести на территории нашей республики новую породу путем скрещивания казахской степной лошади с заводскими.

Костанайскую лошадь ученые называют селекционным достижением. Универсальный скакун, который может участвовать в классических видах скачек на длинные дистанции. Это единственная казахская порода специализированного спортивного направления, которую можно широко использовать и для развития национальных видов конного спорта.

"Қазақ тұлпары" занимается разведением костанайской породы лошадей, над созданием которой ученые работали больше 60 лет. На сегодня в племенной книге записано не более 200 особей, а на племенном заводе их всего 59. Тогда как 1980 году численность составляла 41 700 голов. Для сохранения и размножения костанайской породы в декабре прошлого года ТОО "Байсерке-Агро", Национальный аграрный научно-образовательный центр и "Қазақ тұлпары" подписали меморандум о сотрудничестве. Работа в данном направлении будет продолжена". Пресс-служба премьер-министра РК

Фото: kazpost.kz

В СХОС "Заречное" в Костанайской области разработали новые сорта подсолнечника. Они менее урожайны, но более производительны при переработке в сравнении с другими семенами, традиционно закупаемыми фермерами региона. По словам руководителя станции Рустема Мулдатаева, крупные хозяйства неохотно покупают их семена, несмотря на большую маржинальность.

"Сейчас на рынках наблюдается большой спрос на растительные масла, но у нас не хватает экспортных объемов. Например, Китай заинтересован в поставках не только подсолнечного, но и рапсового, сафлорового масел. Почему мы не можем наладить производство семян этих культур в достаточных объемах? Надо совмещать производство с наукой, чтобы НАНОЦ совместно с аграриями вырабатывал рекомендации, которые будут активно апробироваться на станциях. Проведите по подсолнечнику большое совещание с производителями, чтобы найти пути решения", – поручил вице-премьер.

Серик Жумангарин заслушал представителей ряда региональных СХОС и хозяйств, специализирующихся на семеноводстве и сохранении лесного биоразнообразия. По всем поднятым вопросам даны соответствующие поручения.

29 декабря 2023 года сообщил официальный представитель министерства Талгат Уали сообщил, что в Казахстане изменили статус Адайской лошади.