В СКО нашли тело пропавшей 14-летней девочки
Полицейские организовали поисковые группы, состоящие из сотрудников правоохранительных органов, педагогов и местных жителей.
Розыскные мероприятия проводили в окрестностях села с использованием автотранспорта, верхом на лошадях.
Утром 20 мая тело без вести пропавшей восьмиклассницы без признаков насильственной смерти обнаружили в воде котлована, расположенного в 1,5 км от села Жанажол.
Факт зарегистрировали в ЕРДР по ч. 3 ст. 105 УК РК.
Точная причина смерти будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы.
Идут следственные действия, направленные на полное, всестороннее и объективное исследование всех обстоятельств дела, по результатам которых будет принято окончательное процессуальное решение.