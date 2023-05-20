В СКО нашли тело пропавшей 14-летней девочки

Фото: ДП СКО

19 мая в полицию Жамбылского района СКО поступило сообщение от жительницы села Жанажол о том, что ее 14-летняя племянница ранним утром ушла из дома в неизвестном направлении и ее местонахождение неизвестно, сообщает Zakon.kz.

Полицейские организовали поисковые группы, состоящие из сотрудников правоохранительных органов, педагогов и местных жителей. Розыскные мероприятия проводили в окрестностях села с использованием автотранспорта, верхом на лошадях.

Утром 20 мая тело без вести пропавшей восьмиклассницы без признаков насильственной смерти обнаружили в воде котлована, расположенного в 1,5 км от села Жанажол. Факт зарегистрировали в ЕРДР по ч. 3 ст. 105 УК РК. Точная причина смерти будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы. Идут следственные действия, направленные на полное, всестороннее и объективное исследование всех обстоятельств дела, по результатам которых будет принято окончательное процессуальное решение. Читайте также Школьники устроили ДТП в Актюбинской области: пострадала девочка По меньшей мере девять человек погибли в давке на футбольном стадионе в Сальвадоре В Алматы во время проливного дождя произошло ДТП в районе Медеу

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