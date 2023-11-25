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В Узбекистане 14-летнюю девочку 7 месяцев держали в сексуальном рабстве

подросток Фото: freepik
Вопиющий случай произошел в Кашкадарье – жительница села Ходжабаг в Узбекистане на протяжении 7 месяцев – с мая по 15 ноября, удерживала в своем доме 14-летнюю девочку, сообщает Zakon.kz.

О насильственном удержании 14-летней девочки сообщила детский омбудсмен Узбекистана Сурайё Рахмонова.

Все это время гражданка заставляла несовершеннолетнюю вступать в интимную связь с разными людьми, пишет Telegram-канал "Новости Кашкадарьи".

После вмешательства генпрокуратуры, в отношении Н.А. возбуждено уголовное дело по статье "Торговля людьми, совершенная в отношении лица, не достигшего восемнадцати лет". Ведется следствие.

В начале ноября экс-чиновники в Узбекистане получили по три года за изнасилование воспитанниц детдома.

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