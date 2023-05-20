Фигуриста Романа Костомарова планируют выписать в конце мая

Олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова выпишут из больницы в конце мая, передает Zakon.kz.

Источник telegram-канала 112 сообщил, что выписка спортсмена и его перевод в другую клинику для протезирования запланированы на конец мая.

В данный момент олимпийский чемпион 2006 года, двукратный чемпион мира в танцах на льду Роман Костомаров готовится к операции по протезированию.

После занятий с психологом фигурист находится в бодром расположении духа, пишут СМИ. Он регулярно посещает специальные занятия и занимается с тренерами в больнице.

Ранее спортсмен сообщил, что собирается вернуться к работе после небольшого "тюнинга".

Романа Костомарова госпитализировали с сильной пневмонией в середине января. У него развился сепсис и некроз, распространение которого удалось остановить только в конце марта. Врачи были вынуждены ампутировать ему пальцы на руках и обе голени.

Пару недель назад фигурист обратился к своим подписчикам и фанатам.