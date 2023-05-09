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Фигурист Роман Костомаров обратился к своим подписчикам и фанатам

Фигурист Роман Костомаров обратился к своим подписчикам и фанатам Фото: Instagram.com/romankostomarovkrs/
Первый пост в соцсетях после нескольких операций и месяцев в больнице опубликовал российский фигурист Роман Костомаров.

"Спасибо всем, кто переживал за меня, молился за меня, верил, что я выкарабкаюсь из этой сложнейшей ситуации, которую предоставила мне жизнь!" - написал он в Instagram.

Фигурист отметил, что много трудностей ещё впереди, но он надеется, что справится со всем благодаря близким, родным и врачам, которые вытащили его с того света и по сей день работают с ним.

"Спасибо всем! Впереди много тяжелой работы над собой…" Костомаров

Ранее сообщалось, что Костомаров испытывает сложности с реабилитацией. Сейчас с Романом работают лучшие специалисты. Они усиленно пытаются восстановить подвижность, но ему трудно даются упражнения. Также близкие отмечают, что состояние олимпийского чемпиона стабильно держится на одном уровне последние дни.

Костомарову предстоит перенести несколько операций перед протезированием.

Фигурист Роман Костомаров находится в одной из московских больниц с 10 января. Его госпитализировали с диагнозом пневмония, ряд осложнений в течение этого времени привели к многочисленным хирургическим вмешательствам.

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