Центральная Азия и Китай: новый бастион стабильности

Своим визитом в Китай Касым-Жомарт Токаев открывает новую главу дипломатических отношений между двумя странами.

Свежие идеи и энергия инвестиций

Китай в 21 веке заявляет о себе как о ведущем игроке на международной политической и экономической арене. И позиция этой страны с каждым годом только усиливается. Об этом говорят факты: вторая экономика в мире, влияние на международную повестку, невиданная мощь промышленности, производство новых технологий, эффективные программы и социальные лифты, развитие науки и культуры.

Географически и исторически Китай и Казахстан имеет добрососедские отношения. И за годы независимости наша страна только укрепляла дипломатические связи.

А государственный визита Главы государства Касым-Жомарта Токаева в Китай обеспечил приток свежих идей и энергии в наши отношения. И улыбка на лице главы КНР Си Цзиньпина, который лично встретил гостя, подтверждает: нам рады, и взаимная встреча будет доверительной и продуктивной.

Программа визита Президента Казахстана за три дня выдалась, действительно, насыщенной: открытие национального павильона на электронной площадке, запуск строительства логистического центра Казахстана в сухом порту Сианя, выступление на инвестиционном круглом столе, открытие нового Генконсульства, переговоры с руководителями китайских компаний, участие в первом саммите "Центральная Азия – Китай".

Такие встречи на высоком уровне не являются дежурно-протокольными: на них обсуждаются крупные межгосударственные проекты. Как итог: в рамках визита подписано 47 документов на общую сумму 22 миллиарда долларов. Все соглашения конкретные и осязаемые, они придают мощный импульс торгово-экономическому развитию наших стран.

На сегодня Китай является одним из главных торговых партнеров Казахстана. Взаимная торговля между странами в прошлом году достигла невиданного показателя – 31 миллиарда долларов. И это не предел. Стороны намерены нарастить товарооборот до 40 миллиардов долларов. Перспектива задана.

Экономика должна быть в тонусе

Поистине грандиозной за последние 10 лет стала инициатива Китая "Один пояс – Один путь". Миллиарды долларов выделены на строительство мостов, портов, железнодорожных и автомобильных дорог, трубопроводов от Азии до Европы. Практически все транзитные сухопутные маршруты пролегают через Казахстан.

И в этот раз стороны наметили общий вектор в реализации строительства "Пояса и Пути". Президент Казахстана отметил ключевые точки, которые активизирует международный транспортный коридор. Это открытие железнодорожного перехода на казахско-китайской границе, строительство в сухом порту Сианя логистического центра Казахстана, который станет основным хабом для отправки прямых контейнерных поездов в Центральную Азию и Европу и запуск железнодорожного сообщения Аягоз – Бахты в направлении Китая. Все это, как отмечает Глава государства, откроет новые рынки и возможности для инвестиций и товарооборота. А нашей экономике проект принесет большие инвестиции и много новых инфраструктурных объектов.

Такие совместные решения подстегивают экономику нашей страны быть в тонусе: модернизируются производства, появляются новые рабочие места, за счет чего повышается уровень жизни населения в стране.

Большой задел для сотрудничества имеются в нефтегазовом секторе. Касым-Жомарт Токаев, как опытный политик, предложил свое видение китайским коллегам как эффективно наращивать экспорт нефти в Китай. Например, Президент рассказал о планах по увеличению пропускной способности нефтепроводов Атырау – Кенкияк и Кенкияк – Кумколь, расширению потенциала Шымкентского нефтеперерабатывающего завода с 6 до 12 млн тонн в год, строительству второй нитки магистрального газопровода Бейнеу – Бозой – Шымкент, а также открытию газоперерабатывающего завода на месторождении Кашаган мощностью 4 млрд кубометров в год. Все ключевые промышленные инициативы Президента становятся реальностью прямо на наших глазах.

Касым-Жомарт Токаев также призвал китайских предпринимателей приходить на рынок Казахстана. Большие перспективы для взаимной торговли имеются в сфере электронной коммерции, в которой Китай является мировым лидером. Глава государства предложил шире использовать крупнейшие маркетплейсы Китая для совместного продвижения продукции. Важным шагом в этом направлении стало открытие Президентом Национального павильона Казахстана на платформе JD.COM.

Огромными перспективами обладает развитие автомобилестроения. В ходе визита были подписаны соглашения о запуске в нашей стране мелкоузловой сборки ведущих китайских автомобилей. Касым-Жомарт Токаев лично пригласил китайские компании к созданию автомобильных кластеров на территории Казахстана

"Без единства жизни нет"

Многие годы, особенно в последние десятилетия, Китай является прочным бастионом политической стабильности на евразийском континенте. В эпоху геополитического шторма важно сохранять равновесие и трезво оценивать ситуацию вокруг. Китай эту функцию выполняет стопроцентно – во время войн и конфликтов выступает международным посредником между странами, призывает к мирному урегулированию споров, эффективно использует для этого высокие трибуны ООН, G20, ШОС, СВМДА.

Такой сдерживающий фактор в лице Китая важен для всех стран, особенно когда актуальной становится угроза ядерной войны. Последовательность и взвешенность во внешней политике, умение находить компромисс и твердо отстаивать позицию и интересы не только своего народа, но и общечеловеческие – важные качества для передового государства.

То, что вектор политики Китая в последние годы смещается в сторону центральноазиатских государств – не случайно. Наши страны связаны не только четко очерченными границами, но и общей историей и культурой. На современном этапе важно сохранить все то лучшее, что мы обрели за многие десятилетия совместной работы.

Такой дружественный союз предполагает общую цель – поддерживать прочный мир и безопасность в регионе. Тогда и все экономические, политические и культурные инициативы стран Центральной Азии и Китая будут успешно воплощены. Неслучайно мудрая казахская пословица гласит: "Бірлік болмай тірлік болмас", что значит – "Без единства жизни нет".

При этом беспокоиться, что такое сближение Казахстана и Китая создаст угрозу потери государственной идентичности нет никакого основания. Об этом четко заявил Касым-Жомарт Токаев перед поездкой в Китай: "Никаких подозрений быть не должно, потому что наши намерения вполне открытые, искренние". Глава государства подчеркнул, что историческая судьба Казахстана – быть миролюбивыми и извлекать выгоду из дружественных отношений со всеми странами. Именно эта сбалансированная политика реализуется на наших глазах.