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Токаев отправится в Китай

Токаев отправится в Китай Фото: akorda.kz
17-18 октября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев с официальным визитом посетит Китай, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказали в Telegram-канале Акорды.

"В Пекине Касым-Жомарт Токаев проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, премьером Госсовета КНР Ли Цянем и председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи", – говорится в сообщении.

Кроме того, глава государства примет участие в III форуме высокого уровня "Один пояс, один путь".

Также запланирован ряд встреч с руководителями крупных китайских компаний.

До этого Токаев был с государственным визитом в Китае пять месяцев назад.

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17 мая 2023 года Токаев прилетел в КНР с трехдневным визитом.

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