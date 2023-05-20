Несовершеннолетняя девушка пыталась выпрыгнуть из окна в Сатпаеве

Полицейские Сатпаева не дали 17-летней девушке выпрыгнуть из окна, передает Zakon.kz.

Информация о том, что из окна многоэтажки пытается выпрыгнуть девушка, поступила полицейским 20 мая.

Прибывшие на место происшествия патрульные полицейские Ерболат Бейсенбеков и Алмат Уксукбаев увидели девушку, стоявшую на карнизе окна квартиры четвертого этажа.

Поднявшись в квартиру и воспользовавшись благоприятным моментом, патрульные за считанные секунды втащили ее в квартиру.





Девушку доставили в медицинское учреждение, где ей оказали психологическую помощь. Выяснилось, она поссорилась с мамой, после чего решилась на крайний шаг.

Ведется расследование.