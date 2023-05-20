Несовершеннолетняя девушка пыталась выпрыгнуть из окна в Сатпаеве
Фото: кадр из видео
Полицейские Сатпаева не дали 17-летней девушке выпрыгнуть из окна, передает Zakon.kz.
Информация о том, что из окна многоэтажки пытается выпрыгнуть девушка, поступила полицейским 20 мая.
Прибывшие на место происшествия патрульные полицейские Ерболат Бейсенбеков и Алмат Уксукбаев увидели девушку, стоявшую на карнизе окна квартиры четвертого этажа.
Поднявшись в квартиру и воспользовавшись благоприятным моментом, патрульные за считанные секунды втащили ее в квартиру.
Девушку доставили в медицинское учреждение, где ей оказали психологическую помощь. Выяснилось, она поссорилась с мамой, после чего решилась на крайний шаг.
Ведется расследование.
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