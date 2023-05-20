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Несовершеннолетняя девушка пыталась выпрыгнуть из окна в Сатпаеве

Несовершеннолетняя девушка пыталась выпрыгнуть из окна в Сатпаеве Фото: кадр из видео
Полицейские Сатпаева не дали 17-летней девушке выпрыгнуть из окна, передает Zakon.kz.

Информация о том, что из окна многоэтажки пытается выпрыгнуть девушка, поступила полицейским 20 мая.

Прибывшие на место происшествия патрульные полицейские Ерболат Бейсенбеков и Алмат Уксукбаев увидели девушку, стоявшую на карнизе окна квартиры четвертого этажа.

Поднявшись в квартиру и воспользовавшись благоприятным моментом, патрульные за считанные секунды втащили ее в квартиру.


Девушку доставили в медицинское учреждение, где ей оказали психологическую помощь. Выяснилось, она поссорилась с мамой, после чего решилась на крайний шаг.

Ведется расследование.

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Константин Вноровский
Улытауская область Сатпаев
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