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Мужчина пытался выпрыгнуть из окна больницы в Актау

выпрыгнуть из окна больницы, фото - Новости Zakon.kz от 26.10.2024 12:30 Скриншот из видео: cenzura_aktau
Выпрыгнуть из окна четвертого этажа пытался пациент областной больницы в Актау. Несколько человек бросились его спасать. Им удалось это сделать, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в ДП Мангистауской области, по предварительной версии, причиной попытки суицида могла стать семейная ссора. Сейчас возле палаты пациента дежурят полицейские.

"Пациент 1972 года рождения поступил в больницу с проблемами сердца. Полиция прибыла на место по вызову. Мужчину удалось спасти", – отметили в Департаменте полиции.

Инцидент произошел 25 октября 2024 года, пишет издание "Lada" и делится кадрами спасения казахстанца.

В пресс-службе Мангистауской областной многопрофильной больницы рассказали, что на данный момент состояние пациента стабильное и он остается под контролем врачей.

"54-летний пациент находился на лечении в нейроинсультном отделении в палате реанимации. Выпрыгнуть из окна он пытался в состоянии психомоторного возбуждения. После спасения пациенту ввели успокоительное", – уточняют медики.

В сентябре в Актау мужчина воткнул в себя нож и выпрыгнул из окна. После падения он не выжил.

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