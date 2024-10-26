Мужчина пытался выпрыгнуть из окна больницы в Актау
Как рассказали в ДП Мангистауской области, по предварительной версии, причиной попытки суицида могла стать семейная ссора. Сейчас возле палаты пациента дежурят полицейские.
"Пациент 1972 года рождения поступил в больницу с проблемами сердца. Полиция прибыла на место по вызову. Мужчину удалось спасти", – отметили в Департаменте полиции.
Инцидент произошел 25 октября 2024 года, пишет издание "Lada" и делится кадрами спасения казахстанца.
В пресс-службе Мангистауской областной многопрофильной больницы рассказали, что на данный момент состояние пациента стабильное и он остается под контролем врачей.
"54-летний пациент находился на лечении в нейроинсультном отделении в палате реанимации. Выпрыгнуть из окна он пытался в состоянии психомоторного возбуждения. После спасения пациенту ввели успокоительное", – уточняют медики.
В сентябре в Актау мужчина воткнул в себя нож и выпрыгнул из окна. После падения он не выжил.