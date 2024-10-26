Мужчина пытался выпрыгнуть из окна больницы в Актау

Выпрыгнуть из окна четвертого этажа пытался пациент областной больницы в Актау. Несколько человек бросились его спасать. Им удалось это сделать, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в ДП Мангистауской области, по предварительной версии, причиной попытки суицида могла стать семейная ссора. Сейчас возле палаты пациента дежурят полицейские.

"Пациент 1972 года рождения поступил в больницу с проблемами сердца. Полиция прибыла на место по вызову. Мужчину удалось спасти", – отметили в Департаменте полиции.

Инцидент произошел 25 октября 2024 года, пишет издание "Lada" и делится кадрами спасения казахстанца.

В пресс-службе Мангистауской областной многопрофильной больницы рассказали, что на данный момент состояние пациента стабильное и он остается под контролем врачей.

"54-летний пациент находился на лечении в нейроинсультном отделении в палате реанимации. Выпрыгнуть из окна он пытался в состоянии психомоторного возбуждения. После спасения пациенту ввели успокоительное", – уточняют медики.

В сентябре в Актау мужчина воткнул в себя нож и выпрыгнул из окна. После падения он не выжил.