Казахстанские теннисисты устроили победный фейерверк на кортах Европы

20 мая для казахстанского тенниса был очень плодотворным в плане побед на международных турнирах в Европе. В списке чемпионов оказались ведущие члены сборной Казахстана Анна Данилина, Андрей Голубев, Жибек Куламбаева и другие молодые игроки, сообщает Zakon.kz.

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Начала это победное шествие утром на кортах Парижа первая ракетка Казахстана в парном разряде Анна Данилина, которая выиграла турнир серии WTA 125. Она с россиянкой Верой Звонаревой в финале одержала победу над украинско-американским дуэтом Надежда Киченок/Алисия Паркс – 5:7, 7:6, 14:12. Это четвертый трофей Данилиной в парных играх под эгидой WTA. До этого она выиграла турниры в Сиднее (WTA 500), Варшаве (WTA 250) и Гдани (WTA 250).





Фото: ktf.kz

Жибек Куламбаева стала чемпионкой ITF W25 в Сербии. В паре с польской теннисисткой Мартиной Кубка они в финале уверенно обыграли белорусско-российский дуэт Александра Азарко/Виктория Бородулина – 6:3, 6:3. Для Куламбаевой трофей в Сербии стал 21-м в карьере.







Фото: Instagram/andreygolubev87

Андрей Голубев с Денисом Молчановым (Украина) выиграли "Челленджер", который проходил в Турине (Италия). В финале победили первую сеяную пару соревнования, американца Натаниэля Ламмонса и австралийца Джона Пирса – 7:6 (7:4), 6:7 (6:8), 10:5. Для казахстанца трофей в Турине первый в текущем сезоне.





Фото: ktf.kz

Отличных результатов добились и казахстанские юниоры. В Баку на турнире серии ITF Juniors среди игроков до 18 лет Ильяс Маратулы стал абсолютным чемпионом. Казахстанец в финале одиночки победил местного теннисиста – 6:3, 6:3. В матче за титул парного разряда Ильяс в дуэте с карагандинцем Виталием Зацепиным обыграли соперников из Турции – 7:6, 6:1. В финале парного разряда у девушек казахстанка Ульяна Романова вместе с россиянкой Кирой Батайкиной была сильнее российской пары – 7:5, 6:2.





Фото: ktf.kz

В Алматы прошел турнир серии Tennis Europe третьей категории до 14 лет. Великолепную победу в одиночном и парном разрядах одержала Еркежан Жанатаева, став абсолютной чемпионкой домашнего турнира. В финале одиночки Еркежан вырвала победу у Кристины Крученко – 4:6, 6:3, 6:2, а в паре в дуэте с Сабиной Шухратовой победила Эвелину Балаганскую и Адию Омарбек.

У юношей в паре победу праздновал казахстанец Анатолий Цыбулько вместе с Ратмиром Пулькевичем – они взяли верх над Родионом Трайгелем и Ярославом Пшеничным. Ярослав также стал финалистом в одиночном разряде.

