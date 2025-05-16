Казахстанские теннисистки стали соперницами в четвертьфинале турнира в Италии

Фото: НОК РК

Казахстанская теннисистка Жибек Куламбаева вышла в полуфинал парного турнира категории "Челленджер" в Парме (Италия). Она сразилась против казахстанки Анны Данилиной, сообщает Zakon.kz.

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