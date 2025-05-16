Казахстанские теннисистки стали соперницами в четвертьфинале турнира в Италии
Фото: НОК РК
Казахстанская теннисистка Жибек Куламбаева вышла в полуфинал парного турнира категории "Челленджер" в Парме (Италия). Она сразилась против казахстанки Анны Данилиной, сообщает Zakon.kz.
По информации sportarena.kz, в четвертьфинале турнира пара Жибек Куламбаева/Николь Фосса-Уэрго (Италия) обыграла дуэт Анна Данилина (Казахстан)/Ангелика Морателли (Италия) – 6:4, 6:4.
Матч продолжался 1 час 27 минут.
Ранее стало известно, что Соболенко не прошла в полуфинал в Риме.
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