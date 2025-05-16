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Спорт

Казахстанские теннисистки стали соперницами в четвертьфинале турнира в Италии

Теннис, спортсменка, ракетка, фото - Новости Zakon.kz от 16.05.2025 07:40 Фото: НОК РК
Казахстанская теннисистка Жибек Куламбаева вышла в полуфинал парного турнира категории "Челленджер" в Парме (Италия). Она сразилась против казахстанки Анны Данилиной, сообщает Zakon.kz.

По информации sportarena.kz, в четвертьфинале турнира пара Жибек Куламбаева/Николь Фосса-Уэрго (Италия) обыграла дуэт Анна Данилина (Казахстан)/Ангелика Морателли (Италия) – 6:4, 6:4.

Матч продолжался 1 час 27 минут. 

Ранее стало известно, что Соболенко не прошла в полуфинал в Риме.

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Аксинья Титова
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