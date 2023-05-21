В Астане участок улицы перекроют на несколько дней

Фото: Zakon.kz

Городской центр мониторинга и оперативного реагирования предупредил о том, что в Астане перекроют участок улицы на несколько дней из-за ремонта дороги, сообщает Zakon.kz.

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