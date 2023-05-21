В Астане участок улицы перекроют на несколько дней
Фото: Zakon.kz
Городской центр мониторинга и оперативного реагирования предупредил о том, что в Астане перекроют участок улицы на несколько дней из-за ремонта дороги, сообщает Zakon.kz.
Движение автотранспорта будет ограничено с 22 по 25 мая.
"По согласованию с управлением административной полиции ДП Астаны для обеспечения безопасности дорожного движения уведомляем о проведении работ по среднему ремонту дорожного полотна на участке улицы Таскескен – от улицы Обаган до улицы С. Нурмагамбетова", – говорится в сообщении.
Астанчан и гостей столицы призвали заранее планировать свой маршрут.
Ранее сообщалось, что в Астане изменятся схемы маршрутов нескольких автобусов.
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