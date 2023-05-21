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В Астане участок улицы перекроют на несколько дней

рабочие Фото: Zakon.kz
Городской центр мониторинга и оперативного реагирования предупредил о том, что в Астане перекроют участок улицы на несколько дней из-за ремонта дороги, сообщает Zakon.kz.

Движение автотранспорта будет ограничено с 22 по 25 мая.

"По согласованию с управлением административной полиции ДП Астаны для обеспечения безопасности дорожного движения уведомляем о проведении работ по среднему ремонту дорожного полотна на участке улицы Таскескен – от улицы Обаган до улицы С. Нурмагамбетова", – говорится в сообщении.

Астанчан и гостей столицы призвали заранее планировать свой маршрут.

Ранее сообщалось, что в Астане изменятся схемы маршрутов нескольких автобусов.

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