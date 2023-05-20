В Астане изменятся схемы маршрутов нескольких автобусов
Фото: пресс-служба акимата города Алматы
Несколько автобусных маршрутов в столице изменят схему движения, сообщает Zakon.kz.
Как передает пресс-служба "City Transportation Systems", это продлится до завершения ремонтных работ.
Изменения коснутся маршрутов: 6, 26, 36, 1А, 17, 18, 26, 37, 71, 81. С измененной схемой движения можно ознакомиться на странице "CTS" в Instagram.
Гостей и жителей столицы просят заранее планировать свой маршрут.
18 мая стало известно, что участок дороги на улице Петрова в столице будет временно перекрыт.
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