В Астане изменятся схемы маршрутов нескольких автобусов

Несколько автобусных маршрутов в столице изменят схему движения, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба "City Transportation Systems", это продлится до завершения ремонтных работ.

Изменения коснутся маршрутов: 6, 26, 36, 1А, 17, 18, 26, 37, 71, 81. С измененной схемой движения можно ознакомиться на странице "CTS" в Instagram.

Гостей и жителей столицы просят заранее планировать свой маршрут.

18 мая стало известно, что участок дороги на улице Петрова в столице будет временно перекрыт.