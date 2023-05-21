Сборная Казахстана с разгромным счетом уступила латышам на ЧМ-2023 по хоккею

Сборная Казахстана по хоккею проиграла сборной Латвии со счетом 0:7 и лишилась шансов на выход в плей-офф Чемпионата мира, сообщает Zakon.kz.

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Матч шестого тура в группе В состоялся 20 мая на льду "Арена Рига" (Рига, Латвия) в рамках Чемпионата мира по хоккею с шайбой-2023.

Латыши на протяжении трех периодов стабильно, примерно каждые десять минут, забрасывали шайбу в наши ворота, пока не закончилась игра.

Шайбы в составе сборной Латвии забросили Рихард Букартс (16-я минута), Оскарс Батня (18-я), Мартиньш Дзиеркалс (22-я), Родриго Аболс (30-я и 52-я), Микс Индрашис (40-я) и Каспарс Даугавиньш (50-я).



Голы остались безответными.

Это поражение лишило сборную Казахстана шансов на выход в плей-офф Чемпионата мира.



Сборная Казахстана находится на 6-м месте в турнирной таблице группы B. Она начала свой путь на этом турнире с победы в серии послематчевых буллитов над сборной Норвегии (4:3 Б). В следующих трех встречах казахстанцы без шансов поочередно, с крупным счетом, проиграли фаворитам своего октета – командам Чехии (1:5), Швейцарии (0:5) и Канады (1:5).

Но в прошлом туре казахстанцы сумели сломить сопротивление сборной Словакии (4:3 Б). И снова по буллитам. На этом везение казахстанцев закончилось.

Сборная Латвии достаточно уверенно держится на 4-м месте в турнирной таблице группы B. При этом латыши в первых двух своих матчах очков не набрали, проиграв сборным Канады (0:6) и Словакии (1:2). В последних же трех турах хозяева турнира сначала неожиданно переиграли команду Чехии (4:3 ОТ), а затем одолели сборные Норвегии (2:1) и Словении (3:2).