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Спорт

Сборная Казахстана по хоккею с разгромным счетом проиграла Германии на ЧМ-2025

хоккей, Казахстан, Германия , фото - Новости Zakon.kz от 11.05.2025 22:14 Фото: icehockey.kz/Ольга Бугаева
Сборная Казахстана по хоккею 11 мая провела второй матч на чемпионате мира-2025 в элитном дивизионе, который проходит в Хернинге (Дания), сообщает Zakon.kz.

Соперником команды стала сборная Германии. Встреча завершилась победой немцев со счетом 4:1.

Подопечные Олега Болякина начали матч активно и уже на четвертой минуте открыли счет – шайбу забросил Никита Михайлис с передачи Ярослава Шестакова. Однако на 14-й минуте Германия сравняла счет усилиями Кастнера.

Во втором периоде немецкая сборная вышла вперед – отличился Стаховяк. В заключительной двадцатиминутке преимущество соперника только росло: Райхель и Кальбле по разу поразили ворота Алексея Павленко, доведя счет до 4:1.

Следующий матч казахстанская команда проведет 13 мая против сборной Венгрии. Начало – в 23:20 по времени Астаны.

Германия – Казахстан – 4:1 (1:1, 1:0, 2:0):

  • 0:1 – 03:05 – Михайлис (Шестаков);
  • 1:1 – 13:09 – Кастнер (Эль, Зайдер);
  • 2:1 – 34:53 – Стаховяк (Кахун, Щютц);
  • 3:1 – 41:49 – Райхель (Тиффельс, Кальбле);
  • 4:1 – 45:33 – Кальбле (Эль, Кастнер).

10 мая сборная Казахстана победила команду Норвегии на ЧМ по хоккею. 

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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