Сборная Казахстана по хоккею с разгромным счетом проиграла Германии на ЧМ-2025
Фото: icehockey.kz/Ольга Бугаева
Сборная Казахстана по хоккею 11 мая провела второй матч на чемпионате мира-2025 в элитном дивизионе, который проходит в Хернинге (Дания), сообщает Zakon.kz.
Соперником команды стала сборная Германии. Встреча завершилась победой немцев со счетом 4:1.
Подопечные Олега Болякина начали матч активно и уже на четвертой минуте открыли счет – шайбу забросил Никита Михайлис с передачи Ярослава Шестакова. Однако на 14-й минуте Германия сравняла счет усилиями Кастнера.
Во втором периоде немецкая сборная вышла вперед – отличился Стаховяк. В заключительной двадцатиминутке преимущество соперника только росло: Райхель и Кальбле по разу поразили ворота Алексея Павленко, доведя счет до 4:1.
Следующий матч казахстанская команда проведет 13 мая против сборной Венгрии. Начало – в 23:20 по времени Астаны.
Германия – Казахстан – 4:1 (1:1, 1:0, 2:0):
- 0:1 – 03:05 – Михайлис (Шестаков);
- 1:1 – 13:09 – Кастнер (Эль, Зайдер);
- 2:1 – 34:53 – Стаховяк (Кахун, Щютц);
- 3:1 – 41:49 – Райхель (Тиффельс, Кальбле);
- 4:1 – 45:33 – Кальбле (Эль, Кастнер).
10 мая сборная Казахстана победила команду Норвегии на ЧМ по хоккею.
Поделитесь новостью
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript