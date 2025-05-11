Сборная Казахстана по хоккею с разгромным счетом проиграла Германии на ЧМ-2025

Сборная Казахстана по хоккею 11 мая провела второй матч на чемпионате мира-2025 в элитном дивизионе, который проходит в Хернинге (Дания), сообщает Zakon.kz.

Соперником команды стала сборная Германии. Встреча завершилась победой немцев со счетом 4:1.

Подопечные Олега Болякина начали матч активно и уже на четвертой минуте открыли счет – шайбу забросил Никита Михайлис с передачи Ярослава Шестакова. Однако на 14-й минуте Германия сравняла счет усилиями Кастнера.

Во втором периоде немецкая сборная вышла вперед – отличился Стаховяк. В заключительной двадцатиминутке преимущество соперника только росло: Райхель и Кальбле по разу поразили ворота Алексея Павленко, доведя счет до 4:1.

Следующий матч казахстанская команда проведет 13 мая против сборной Венгрии. Начало – в 23:20 по времени Астаны.

Германия – Казахстан – 4:1 (1:1, 1:0, 2:0):

0:1 – 03:05 – Михайлис (Шестаков);

1:1 – 13:09 – Кастнер (Эль, Зайдер);

2:1 – 34:53 – Стаховяк (Кахун, Щютц);

3:1 – 41:49 – Райхель (Тиффельс, Кальбле);

4:1 – 45:33 – Кальбле (Эль, Кастнер).

10 мая сборная Казахстана победила команду Норвегии на ЧМ по хоккею.