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Наводнение в Италии: эвакуированы уже более 36 тысяч человек

Наводнение в Италии: эвакуированы уже более 36 тысяч человек Фото: pixabay
Из-за наводнений в Италии сошли более 300 оползней, а более 500 дорог закрыли. В регионах действуют около 1200 добровольцев, помогающих населению, 36 тыс. человек пришлось оставить свои дома, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Il Messagero, премьер-министр Италии Джорджа Мелони в связи с ЧС покинула саммит G7 в Японии раньше времени. Ожидается, что 21 мая она посетит наиболее пострадавшие районы.

Мелони заявила, что проинформировала о своем решении партнеров, а также президента Украины Владимира Зеленского, который прибыл в Хиросиму и будет в воскресенье принимать участие в работе саммита в расширенном формате.

Нынешнее наводнение в Италии стало самым сильным за последние 100 лет. Почти все реки между Римини и Болоньей вышли из берегов после дождей.

Ранее мы сообщали, что регион Эмилия-Романья на севере Италии от наводнений пострадал больше всего, эвакуировать пришлось около 13 тысяч человек, погибли 13 человек.

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