Из-за наводнения в Италии погибли 13 человек

14 рек вышли из берегов. Неуправляемые потоки затопили населенные пункты и нарушили движение автомобильного и железнодорожного транспорта. Без электричества остались 18 500 пользователей. Явление называют "апокалиптическим", привели к нему проливные дожди.

Регион Эмилия-Романья на севере Италии пострадал больше всего, эвакуировать пришлось около 13 тысяч человек, сообщает агентство Ansa.

Manovra di soccorso delicata per l'equipaggio di #Drago VF150: recuperata con l'elicottero un'anziana bloccata nella propria abitazione a #Forlì, in via Bologna #18maggio #EmiliaRomagna pic.twitter.com/atwp1NmZer