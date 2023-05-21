Конфликт в Судане: стороны подписали недельное перемирие
Фото: pixabay
Cоглашение о гуманитарном перемирии на семь дней подписали в ходе продолжающихся переговоров в Джидде, сообщает Zakon.kz.
По информации Al Arabiya, соглашение предусматривает прекращение огня, которое вступит в силу через 48 часов с момента подписания.
Соглашение было подписано в присутствии министра иностранных дел Саудовской Аравии принца Фейсала бин Фархана.
Как сообщали ранее, с 15 апреля в Судане продолжаются бои между регулярной армией и военным формированием, что приводит к жертвам среди мирного населения и может повлечь гражданскую войну. Судан закрыл воздушное пространство до 30 апреля.
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