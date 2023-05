Рыбакина после победы в финале "Мастерс" в Риме: "Спасибо всем и встретимся в Париже"

Новичкам – вернем! Самый щедрый букмекер страны объявляет акцию для новых клиентов: если ваша первая ставка не сыграла, Olimpbet вернет ее стоимость. Правила участия – на странице "100% CASHBACK".

"Не так я хотела закончить сегодняшний матч. Надеюсь, Ангелина быстро поправится", - отметила Елена. Она также поблагодарила всех, кто за нее болел и пообещала встретиться в Париже.

Rybakina shares a message for her fans after winning Rome “Not the way I wanted to finish the match today. Hopefully Anhelina can recover quick..” Elena is always such a sweetheart. You could tell she felt so bad for Kalinina during the ceremony 💔 pic.twitter.com/Qr6Tx0boa8

И еще благодарственные слова от Елены Рыбакиной:

"Хочу пожелать Ангелине скорейшего выздоровления, потому что она моя хорошая подруга. Я очень рада всем ее результатам. Я желаю, чтобы она продолжала в том же духе и поздравляю ее и Антона. Продолжайте идти вперед. Надеюсь, ты сможешь восстановиться к "Ролан Гаррос". Также я хотела бы поблагодарить болельщиков, всех, кто остался и смотрел до конца. Это было нелегко для нас, но также нелегко и для вас - в связи с переносами из-за дождя. Спасибо большое за вашу поддержку!" - сказала Рыбакина.

Отметим, Елена Рыбакина выиграла второй престижный турнир в 2023 году. В финале она выиграла первый сет со счетом 6:4, а во втором при счете 1:0 ее соперница Ангелина Калинина снялась. Она также прокомментировала финальный матч с казахстанкой Еленой Рыбакиной.

"Я хотела бы извиниться за то, что не смогла продолжить играть. Я пыталась сделать всё возможное, но... Это спорт. Я хотела бы поздравить Лену - не только с этим титулом, но и вообще с тем, как она играет в этом году, начиная с Уимблдона. Это действительно вдохновляет. Надеюсь, однажды я достигну твоего уровня. Желаю тебе удачи в оставшейся части этого сезона и успехов в достижении твоих целей!" - сказала Калинина.

Anhelina Kalinina on Rome final against Rybakina: “I’m really sorry I couldn’t play. I was trying to do my best. I want to congratulate Elena for everything you’ve done this year. It’s really inspiring.



She also said “Thank you Italy for supporting Ukraine.. It means a lot” pic.twitter.com/M3stEuqCvN