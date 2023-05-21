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В Алматы во время проливного дождя произошло ДТП в районе Медеу

В Алматы во время проливного дождя произошло ДТП в районе Медео Фото: Zakon.kz
В Алматы поздно ночью произошло ДТП на улице Ханов Керея и Жанибека, в результате которого пострадали три человека: водитель Toyota Camry и двое его пассажиров, сообщает Zakon.kz.

Как выяснилось, водитель Toyota Camry в компании двоих своих пассажиров спускался с Медеу и на последнем повороте, по всей видимости, не соблюдая скоростной режим при плохих погодных условиях, точнее во время проливного дождя, не справился с управлением и его буквально закрутило на мокрой дороге и выбросило с проезжей части в дерево, и в еще одно, а уже потом снова отбросило на дорогу. По счастливой случайности и ввиду того, что было уже очень поздно других авто на его пути не было и поэтому больших жертв удалось избежать.

В Алматы во время проливного дождя произошло ДТП в районе Медео

Фото: Zakon.kz

В Алматы во время проливного дождя произошло ДТП в районе Медео

Фото: Zakon.kz

В Алматы во время проливного дождя произошло ДТП в районе Медео

Фото: Zakon.kz

В Алматы во время проливного дождя произошло ДТП в районе Медео

Фото: Zakon.kz

Однако сам водитель и его пассажиры пострадали. Кроме того, стало известно, что только накануне этот горе-водитель получил права и вот уже на следующий день он угодил в ДТП.

На месте работают сотрудники дорожной полиции, которые выяснят все обстоятельства аварии.

В Алматы во время проливного дождя произошло ДТП в районе Медео

Фото: Zakon.kz

В Алматы во время проливного дождя произошло ДТП в районе Медео

Фото: Zakon.kz

В Алматы во время проливного дождя произошло ДТП в районе Медео

Фото: Zakon.kz

В Алматы во время проливного дождя произошло ДТП в районе Медео

Фото: Zakon.kz

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