В Алматы во время проливного дождя произошло ДТП в районе Медеу
Как выяснилось, водитель Toyota Camry в компании двоих своих пассажиров спускался с Медеу и на последнем повороте, по всей видимости, не соблюдая скоростной режим при плохих погодных условиях, точнее во время проливного дождя, не справился с управлением и его буквально закрутило на мокрой дороге и выбросило с проезжей части в дерево, и в еще одно, а уже потом снова отбросило на дорогу. По счастливой случайности и ввиду того, что было уже очень поздно других авто на его пути не было и поэтому больших жертв удалось избежать.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Однако сам водитель и его пассажиры пострадали. Кроме того, стало известно, что только накануне этот горе-водитель получил права и вот уже на следующий день он угодил в ДТП.
На месте работают сотрудники дорожной полиции, которые выяснят все обстоятельства аварии.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz