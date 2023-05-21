АПЛ: "Манчестер Сити" стал чемпионом Англии

"Манчестер Сити" досрочно выиграл английскую Премьер-лигу сезона-2022/2023, сообщает Zakon.kz.

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По информации Сhampionat.com, досрочная победа состоялась благодаря поражению лондонского "Арсенала" в матче против "Ноттингем Фореста". Клуб проиграл со счетом 0:1.

Отметим, что сейчас "Манчестер Сити" претендует на требл – победу в чемпионате и Кубке страны, а также в Лиге чемпионов за один сезон. До этого единственной английской командой, сделавшей требл, становился "Манчестер Юнайтед" в сезоне 1998/99.

Теперь же, чтобы догнать соотечественника, "Сити" нужно выиграть Лигу чемпионов.

Как сообщали ранее, финал турнира состоится 10 июня в Стамбуле. Там клуб выйдет на поле против миланского "Интера", который прошел в финал, разгромив "Милан".