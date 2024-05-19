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"Манчестер Сити" стал чемпионом АПЛ четвертый сезон подряд

Манчестер Сити стал чемпионом АПЛ четвертый сезон подряд, фото - Новости Zakon.kz от 19.05.2024 23:01 Фото: Instagram/mancity
"Манчестер Сити" обыграл "Вест Хэм Юнайтед" в матче сезона Английской Премьер-лиги (АПЛ) и стал чемпионом турнира четвертый сезон подряд, сообщает Zakon.kz.

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Встреча завершилась победой команды Хосепа Гвардиолы со счетом 3:1. В составе "Сити" дублем отметился Фил Фоден, еще один мяч забил Родри. У "Вест Хэма" отличился Мохаммед Кудус.

В параллельном матче "Арсенал" обыграл "Эвертон" (2:1). Канониры, в случае собственной победы и потери очков "Сити" имевшие шанс побороться за титул, упустили эту возможность.

Ранее сообщалось, что в Английской Премьер-лиге скоро могут отказаться от системы VAR.

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