Крупный пожар произошел в Караганде: загорелась крыша многоэтажки
Фото: ДЧС Карагандинской области
Обрешетка кровли 5-этажного жилого дома на площади 840 м² горит в Караганде, сообщает Zakon.kz.
Вызов о пожаре в жилом доме в районе Алихана Бокейханова в 11-м квартале поступил 21 мая около 14:59.
Сотрудники ДЧС эвакуировали из дома 15 человек и приступили к тушению.
На место пожара прибыли аким Карагандинской области и самого города. Аким области поручил акиму города предоставить временное размещение для жителей. Организован штаб.
Спасатели эвакуировали 37 человек, из них 10 детей. В тушении пожара задействовали 88 человек личного состава ДЧС, 17 единиц техники.
В 16:00 пожар локализован, в 16:23 – ликвидирован.
Предположительно пожар начался на балконе квартиры №42 на 5-м этаже и перекинулся на крышу дома.
По состоянию на 16:39 проводятся работы по установлению точной причины пожара.
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