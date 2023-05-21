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Крупный пожар произошел в Караганде: загорелась крыша многоэтажки

пожар Фото: ДЧС Карагандинской области
Обрешетка кровли 5-этажного жилого дома на площади 840 м² горит в Караганде, сообщает Zakon.kz.

Вызов о пожаре в жилом доме в районе Алихана Бокейханова в 11-м квартале поступил 21 мая около 14:59.

Сотрудники ДЧС эвакуировали из дома 15 человек и приступили к тушению.


На место пожара прибыли аким Карагандинской области и самого города. Аким области поручил акиму города предоставить временное размещение для жителей. Организован штаб.

Спасатели эвакуировали 37 человек, из них 10 детей. В тушении пожара задействовали 88 человек личного состава ДЧС, 17 единиц техники. 

В 16:00 пожар локализован, в 16:23 – ликвидирован.

Предположительно пожар начался на балконе квартиры №42 на 5-м этаже и перекинулся на крышу дома.

По состоянию на 16:39 проводятся работы по установлению точной причины пожара.

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