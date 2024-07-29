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Элитная многоэтажка загорелась в Алматы

Пожар, огонь, возгорание, пожарный, пожарные, пожарная служба, фото - Новости Zakon.kz от 29.07.2024 23:34 Фото: Zakon.kz
29 июля произошел пожар в жилом 19-этажном доме, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили Zakon.kz в ДЧС Алматы, пожарные направлены по адресу: Ауэзовский район, ул. Аскарова, д. 6.                  

"Установлено задымление на 16-м этаже 19-этажного жилого дома", – рассказали в ведомстве. 

Позже было установлено горение предметов домашнего обихода на общей площади четыре кв.м. В ДЧС отметили, что спасатели не допустили пожара и жертв в соседних квартирах элитного ЖК. 

Ранее сообщалось о другом происшествии. Крупный пожар охватил два дома и хозпостройку в Шымкенте. 

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