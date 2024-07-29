Элитная многоэтажка загорелась в Алматы

29 июля произошел пожар в жилом 19-этажном доме, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили Zakon.kz в ДЧС Алматы, пожарные направлены по адресу: Ауэзовский район, ул. Аскарова, д. 6.

"Установлено задымление на 16-м этаже 19-этажного жилого дома", – рассказали в ведомстве.

Позже было установлено горение предметов домашнего обихода на общей площади четыре кв.м. В ДЧС отметили, что спасатели не допустили пожара и жертв в соседних квартирах элитного ЖК.

Ранее сообщалось о другом происшествии. Крупный пожар охватил два дома и хозпостройку в Шымкенте.

