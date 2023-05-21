Цены на популярные криптовалюты на 21 мая
Цены на криптовалюты могут колебаться в зависимости от времени. Данные в материале актуальны только на момент публикации.
Данные взяты из открытых источников.
Bitcoin (BTC): 26 900,4 $; изменения за 24 часа: +0,07%.
Ethereum (ETH): 1 810,24 $; изменения за 24 часа: -0,16%.
Tether (USDT): 1,0003 $; изменения за 24 часа: -0,01%.
BNB (BNB): 309,61 $; изменения за 24 часа: +0,16%.
USD Coin (USDC): 0,9997 $; изменения за 24 часа: -0,01%.
Dogecoin (DOGE): 0,073177 $; изменения за 24 часа: -0,04%.
Binance USD (BUSD): 0,9997 $; изменения за 24 часа: -0,01%.
По состоянию на 21 мая 2023 года доллар США в Национальном банке РК равен 448.31 тенге. С курсами других иностранных валют (евро, рубль, сом, юань) в Нацбанке и обменниках Казахстана можно ознакомиться по ссылке.