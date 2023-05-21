Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Цены на популярные криптовалюты на 21 мая

криптовалюты Фото: pexels
Рассмотрены цены на криптовалюты: Bitcoin, Ethereum, Tether, BNB, USD Coin, Dogecoin, Binance USD. Цены на виртуальные валюты указаны в долларах США ($), сообщает Zakon.kz.

Цены на криптовалюты могут колебаться в зависимости от времени. Данные в материале актуальны только на момент публикации.

Данные взяты из открытых источников.

Bitcoin (BTC): 26 900,4 $; изменения за 24 часа: +0,07%.

Ethereum (ETH): 1 810,24 $; изменения за 24 часа: -0,16%.

Tether (USDT): 1,0003 $; изменения за 24 часа: -0,01%.

BNB (BNB): 309,61 $; изменения за 24 часа: +0,16%.

USD Coin (USDC): 0,9997 $; изменения за 24 часа: -0,01%.

Dogecoin (DOGE): 0,073177 $; изменения за 24 часа: -0,04%.

Binance USD (BUSD): 0,9997 $; изменения за 24 часа: -0,01%.

По состоянию на 21 мая 2023 года доллар США в Национальном банке РК равен 448.31 тенге. С курсами других иностранных валют (евро, рубль, сом, юань) в Нацбанке и обменниках Казахстана можно ознакомиться по ссылке.

Читайте также

Курсы валют в обменниках Казахстана на 21 мая

В одном ключе: Что связывает Европу и страны Центральной Азии

Будут ли дивидендные выплаты: индекс KASE с начала мая вырос на 1,24%

Мухит Турсынали
Интересное
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В 14 областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение
В 14 областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение
ПРАВМЕДИА: Что изменится в Трудовом кодексе с 1 июля 2023 года
Что изменится в Трудовом кодексе с 1 июля 2023 года
карусель
В Шымкенте аттракцион с людьми завис на высоте
доллар США
Приближаясь ко дню X: чем опасен для Казахстана дефолт по госдолгу в США?
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления