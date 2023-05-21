В Турции произошло сильное землетрясение

В турецкой провинции Адана произошло землетрясение магнитудой 4,9 балла, сообщает Zakon.kz.

Информация была опубликована Управлением по ликвидации стихийных бедствий в Twitter.



Как сообщает ведомство, сейсмическая активность началась в городе Саимбейли в 15:46. Глубину очага землетрясения определили в 6,67 километра. О пострадавших и разрушениях не сообщается.

Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли на юго-востоке Турции 6 февраля. Их эпицентром стал район в провинции Кахраманмараш. Подземные толчки стали рекордными для страны за последние 84 года.

