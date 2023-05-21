Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В Турции произошло сильное землетрясение

В Турции произошло новое сильное землетрясение Фото: Facebook/T.C. Adana Valiliği
В турецкой провинции Адана произошло землетрясение магнитудой 4,9 балла, сообщает Zakon.kz.

Информация была опубликована Управлением по ликвидации стихийных бедствий в Twitter.

Как сообщает ведомство, сейсмическая активность началась в городе Саимбейли в 15:46. Глубину очага землетрясения определили в 6,67 километра. О пострадавших и разрушениях не сообщается.

Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли на юго-востоке Турции 6 февраля. Их эпицентром стал район в провинции Кахраманмараш. Подземные толчки стали рекордными для страны за последние 84 года.

Читайте также

Трехлетний ребенок утонул в оросительном канале близ Жаркента

Морозы могли стать причиной массовой гибели рыбы в СКО

Руководство парка развлечений Шымкента прокомментировало инцидент с отдыхающими

Константин Вноровский
Землетрясения в Турции Турция
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В 14 областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение
В 14 областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение
ПРАВМЕДИА: Что изменится в Трудовом кодексе с 1 июля 2023 года
Что изменится в Трудовом кодексе с 1 июля 2023 года
карусель
В Шымкенте аттракцион с людьми завис на высоте
доллар США
Приближаясь ко дню X: чем опасен для Казахстана дефолт по госдолгу в США?
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления