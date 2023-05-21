ВОЗ рекомендовала отказаться от сахарозаменителей как от неэффективных и вредных продуктов

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о том, что сахарозаменители бесполезны при борьбе с лишним весом. Более того, вредны, сообщает Zakon.kz.

Искусственные подсластители могут навредить здоровью, в том числе привести к диабету второго типа, сердечно-сосудистым заболеваниям и даже смерти, говорится на официальном сайте организации.

По данным специалистов, продукты и напитки с сахарином или сукралозой не дают долгосрочных преимуществ в процессе сбрасывания веса.

У тех, кто часто употребляет подсластители, на 32 процента выше вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний, включая инсульт (на 19 процентов) и гипертонию (на 13 процентов). Кроме того, частое употребление сахарозаменителей оказалось связано с повышением (на 10 процентов) риска смерти от любой причины, на 19 процентов — от сердечно-сосудистых заболеваний.

Смысл продолжать употреблять сахарозаменители есть только тем, у кого уже есть диабет. Впрочем, этих людей ученые ВОЗ в исследование не включили.

"Люди должны рассмотреть другие способы сокращения потребления свободных сахаров, например, употребление продуктов с природным сахаром (фрукты) или несладких продуктов и напитков", – отметила Франческо Бранка, директор ВОЗ по вопросам питания и безопасности пищевых продуктов.

Среди искусственных подсластителей, рассмотренных официальными лицами ВОЗ, были ацесульфам К, аспартам, адвантам, цикламаты, неотам, сахарин, сукралоза, стевия и производные стевии.