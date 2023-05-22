Руководство парка развлечений Шымкента прокомментировало инцидент с отдыхающими

В руководстве шымкентского парка развлечений “Қиял Әлемі” прокомментировали инцидент с застрявшими на большой высоте на карусели отдыхающими, сообщает Zakon.kz.

Как пишет в Instagram Elitair.kz, в руководстве парка, заверили, что информация о том, что люди провисели в воздухе 20 минут, не соответствует действительности. Однако подтвердили техническую неисправность "на 5-6 минут".

"На распространенном видео, автор утверждает, что около 20 минут провисел в воздухе. Это не соответствует действительности. Мы не скрываем то, что отдыхающим пришлось находиться в воздухе около 5-6 минут из-за технических причин. Именно столько времени ушло, чтобы привести все в порядок", - заявили в парке развлечений.

Ранее стало известно, что в одном из парков Шымкента несколько человек застряли на большой высоте после поломки аттракциона.

