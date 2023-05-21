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В Шымкенте аттракцион с людьми завис на высоте

карусель Фото: pixabay
В одном из парков Шымкента несколько человек застряли на большой высоте после поломки аттракциона, сообщает Zakon.kz.

На видео, опубликованном на странице Instagram Elitair.kz, видно, что аттракцион завис на большой высоте. По словам автора видео, люди застряли более чем на 20 минут. Герой видео также подметил, что аттракцион надо закрыть до дальнейших проверок.

Многие посетители парка начали паниковать и бояться за свои жизни. Благо их удалось спустить без серьезных последствий. Деньги за билет, несмотря на "ужасающие" неудобства, людям вернуть отказались.

Аттракцион под названием "Байтерек" является известным источником адреналина и поднимает желающих на большую высоту, после чего начинает вращаться.

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