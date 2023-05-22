Рейтинговый лицензионный Кубок Мира по стендовой стрельбе стартовал в Алматинской области

В Алматинской области проходит рейтинговый лицензионный Кубок Мира по стендовой стрельбе, сообщает Zakon.kz.

Мероприятие стартовало 21 и завершится 29 мая 2023 года в стрелковом клубе имени Александра Асанова в Алматинской области, где организаторами выступили министерство культуры и спорта Республики Казахстан, дирекция развития спорта РК, акиматы города Алматы и Алматинской области, управление физической культуры и спорта Алматинской области, а также ОО "Казахстанская Федерация Спортивной стрельбы".

На торжественном открытии глава региона выразил уверенность в том, что проводимые соревнования будут способствовать подготовке и воспитанию спортсменов высокого класса в будущем.

"Для нас большая честь, что эти соревнования пройдут в Алматинской области. В Кубке принимают участие 300 спортсменов из 42 стран мира. Сегодня спортсмены области занимают призовые места, например, среди женщин Орынбай Асем – ІІІ место, среди мужчин Ещенко Эдуард – ІІІ место, среди молодежи - Нурланова Анита - І место. Выражаю признательность Федерации стрелкового спорта Республики Казахстан за организацию такого мероприятия, президенту по спортивной стрельбе Азиатской конфедерации шейху Салман Аль-Сабаху, президенту Международной федерации стрелкового спорта Луччиано Россину, а также хочу выразить особую благодарность Асылову Берику Ногаевичу, за оказанную поддержку. Пусть эти соревнования выявят настоящего победителя", - сказал он.

Соревнования собрали в свои ряды всю элиту мирового стрелкового спорта. В них примут участие более 300 сильнейших спортсменов из 40 стран мира и азиатского контингента, таких как: Австралия, Австрия, Аргентина, Болгария, Бразилия, Великобритания, Германия, Греция, Грузия, Дания, Египет, Индия, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Казахстан, Катар, Кипр, Китайский Тайбэй, Кувейт, Ливан, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Пакистан, Перу, Швейцария, Южная Корея.





Фото: пресс-служба акимата Алматинской области





Данный Кубок Мира по стендовой стрельбе позволит не только поднять рейтинг спортсменов по таблице ISSF, но и даст возможность получить лицензию на участие в XXXIII-летних Олимпийских Играх 2024 года, которые пройдут во Франции.

Хотелось бы отметить, что в клубе имени Александра Асанова проводились такие крупные соревнования, как: Чемпионаты Азии 2009, 2013, 2015, 2019 годов. В 2014 и 2021 годы были проведены Этапы Кубка Мира (ISSF). В 2022 году прошел X Чемпионат Азии и Гран-При ISSF, в котором приняли участие более 400 спортсменов из 20 стран мира.

На открытии данных соревнований глава региона вручил ключи от квартир спортсменам области.

Мастерам спорта международного класса Республики Казахстан по стендовой стрельбе - Орынбаю Асем Маратовне и Ещенко Эдуарду Андреевичу были вручены ключи от двухкомнатных квартир в жилом комплексе "Gate City".