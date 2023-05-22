Китай решил не покупать чипы американской компании из-за угрозы нацбезопасности

Китайский государственный регулятор цифровой сферы принял решение запретить национальным операторам критической информационной инфраструктуры покупать продукцию американской компании Micron Technology, передает Zakon.kz.

Об этом говорится в сообщении государственной канцелярии интернет-информации КНР.

"Согласно закону о сетевой безопасности, а также другим законам и постановлениям, операторы критической информационной инфраструктуры в Китае должны прекратить закупать продукты Micron", — говорится в сообщении.

Отмечается, что власти Китая выявили в продукции американской компании проблемы, которые представляют угрозу национальной безопасности страны.



Проверка в отношении Micron началась в КНР в марте. Местные власти заявляли, что мероприятия носят рутинный характер.

Micron Technology — американский производитель полупроводниковой продукции, основную часть которой составляют чипы памяти DRAM и NAND, карты флеш-памяти, SSD-накопители, а также датчики CMOS.

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