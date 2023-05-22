Трехлетний ребенок утонул в оросительном канале близ Жаркента

Тело пропавшего ранее трехлетнего мальчика обнаружили в канале поселка Алмалы Панфиловского района Жутысуской области, сообщает Zakon.kz.

Сообщение о пропаже трехлетнего малыша в поселке Алмалы Панфиловского района появилось 20 мая. Сообщалось, что ребенок играл во дворе дома и пропал, пишет Sputnik.

На поиски мальчика отправились около сотни человек. Малыша искали полицейские, военнослужащие пограничной службы и местные жители.Во время поисков отряды прочесали весь поселок и его окрестности. Обнаружили ребенка на следующий день в головном арыке.

"Поступающую в поселок воду перекрыли. После того, как объем воды в оросительном канале уменьшился, тело пропавшего малыша удалось отыскать в 3 км от его дома. Предположительно, ребенок погиб упав в канал, где его унесло сильным течением". Пресс-служба ДП Жетысуской области

Ранее сообщалось, что в селе Абай Туркестанской области 11-летняя девочка упала во время игры в воду и не смогла самостоятельно выбраться. Тело девочки обнаружили в пяти км от места трагедии.