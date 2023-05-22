Смаилов раскритиковал работу ведомств по обеспечению регионов питьевой водой
Во время заседания Координационного штаба 20 мая Алихан Смаилов раскритиковал работы по обеспечению жителей регионов Казахстана питьевой водой. По словам премьера, работы затягиваются, в то же время из строя выходят уже имеющиеся инженерные сети, передает пресс-служба правительства.
"Принимая во внимание высокую социальную значимость вопросов водообеспечения, каждому региону, в особенности с наименьшими показателями, следует усилить темпы работы. Министерству индустрии надо обеспечить более жесткий контроль". Алихан Смаилов
Премьер-министр привел многочисленные примеры, когда работы по строительству водопроводов затягиваются. Как отметил Смаилов, только за текущий год в правительство поступило более девяти тысяч жалоб от населения.
Он указал и на другие недоработки на местах. В частности, не готова проектная документация в Абайской, Алматинской, Атырауской, Жамбылской и Туркестанской областях. Кроме того, несмотря на имеющую потребность в установке модулей очистки воды в 154 селах, акиматы Алматинской, Западно-Казахстанской, Кызылординской и Туркестанской областей не предусмотрели необходимые средства в полном объеме.
Особое внимание Алихан Смаилов уделил вопросу автоматизации производственных процессов.
"Это позволит снизить ее потери, аварийность сетей и сооружений, а также сократить затраты. В рамках данного направления до конца текущего года должна быть внедрена Интерактивная карта природных ресурсов с модулем "Водные ресурсы". Кроме того, все имеющиеся установки и гидросооружения должны быть снабжены необходимыми приборами учета". Алихан Смаилов
В заключение Алихан Смаилов поручил проработать вопросы по оперативному завершению всех "долгостроев" по питьевому водоснабжению, до конца года обеспечить разработку необходимой проектной документации по 115 поселкам, запланированным к водообеспечению в следующем году, завершить поисково-разведочные работы в 22 поселках, а также подготовить проектную документацию по автоматизации производственных процессов водоснабжения и водоотведения 20 городов.