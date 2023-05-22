Смаилов раскритиковал работу ведомств по обеспечению регионов питьевой водой

Премьер-министр Алихан Смаилов назвал обеспечение казахстанцев питьевой водой "долгостоями" и раскритиковал работу Министерства индустрии и инфраструктурного развития в этом направлении, сообщает Zakon.kz.

Во время заседания Координационного штаба 20 мая Алихан Смаилов раскритиковал работы по обеспечению жителей регионов Казахстана питьевой водой. По словам премьера, работы затягиваются, в то же время из строя выходят уже имеющиеся инженерные сети, передает пресс-служба правительства.

"Принимая во внимание высокую социальную значимость вопросов водообеспечения, каждому региону, в особенности с наименьшими показателями, следует усилить темпы работы. Министерству индустрии надо обеспечить более жесткий контроль". Алихан Смаилов

Премьер-министр привел многочисленные примеры, когда работы по строительству водопроводов затягиваются. Как отметил Смаилов, только за текущий год в правительство поступило более девяти тысяч жалоб от населения.

Он указал и на другие недоработки на местах. В частности, не готова проектная документация в Абайской, Алматинской, Атырауской, Жамбылской и Туркестанской областях. Кроме того, несмотря на имеющую потребность в установке модулей очистки воды в 154 селах, акиматы Алматинской, Западно-Казахстанской, Кызылординской и Туркестанской областей не предусмотрели необходимые средства в полном объеме.

Особое внимание Алихан Смаилов уделил вопросу автоматизации производственных процессов.

"Это позволит снизить ее потери, аварийность сетей и сооружений, а также сократить затраты. В рамках данного направления до конца текущего года должна быть внедрена Интерактивная карта природных ресурсов с модулем "Водные ресурсы". Кроме того, все имеющиеся установки и гидросооружения должны быть снабжены необходимыми приборами учета". Алихан Смаилов

В заключение Алихан Смаилов поручил проработать вопросы по оперативному завершению всех "долгостроев" по питьевому водоснабжению, до конца года обеспечить разработку необходимой проектной документации по 115 поселкам, запланированным к водообеспечению в следующем году, завершить поисково-разведочные работы в 22 поселках, а также подготовить проектную документацию по автоматизации производственных процессов водоснабжения и водоотведения 20 городов.