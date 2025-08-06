#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+28°
$
536.58
622.75
6.71
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+28°
$
536.58
622.75
6.71
События

В Шардаре строго контролируют работу по обеспечению населения питьевой водой

питьевая вода в Туркестанской области, фото - Новости Zakon.kz от 06.08.2025 21:05 Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области
Аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров посетил Шардаринский район с рабочим визитом и проинспектировал работу по обеспечению населения питьевой водой, сообщает Zakon.kz.

Глава региона провел встречу со специалистами на территории главного гидроузла города Шардары и дал ряд поручений. После этого он понаблюдал за работой по рытью новой скважины в целях предотвращению нехватки воды.

По состоянию на 4 августа объем воды в водохранилище "Шардара" составил 401 млн кубических метров (вход – 144 кубометра в секунду, выход – 331). В городе Шардаре проживают 31 883 человека, это 6520 абонентов, имеются 85 многоэтажных (1687 квартир) и 4833 индивидуальных жилых дома. Всего в водоснабжении нуждаются 85 многоквартирных домов (6748 человек) и 64 частных (332 человека).

Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области

В связи с уменьшением объема воды на водохранилище по поручению акима области утвержден алгоритм действий по оперативному обеспечению города питьевой водой, создан штаб по управлению рисками питьевой воды. В микрорайонах "Абай", "Кызылжар", IV и "Асем-ай", где расположены многоэтажки, установлены 28 водозаборных резервуаров (две тонны), они наполнены водой. В наполнении емкостей питьевой водой задействованы 10 специальных водовозов. Воду получают из скважины на главном гидроузле микрорайона "Отегул". Собственников трех скважин и 15 автовладельцев, поставляющих воду, предупредили, чтобы они не повышали цены на воду и заключили с ними договоры. Ведутся работы по транспортировке воды к домам с колодцами.

Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области

Еще один важный момент: начались буровые работы по созданию альтернативного источника водоснабжения для главного городского водозабора. На данный момент из первой скважины на глубине 84 м получена вода, установлен вертикальный трубопровод, продолжаются работы по открытию водоисточника. Вторая скважина пробурена на 30 м, работы продолжаются.

Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области

В связи с чрезмерным понижением уровня воды в водохранилище и нехваткой необходимого объема воды для работы насосов первого подъема главного водозабора приняты меры по подключению насоса, установленного на понтоне, с подачей воды в объеме 630 кубометров. В этом мероприятии приняли участие аким области, аким района и местные жители.

Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области

Назначены ответственные за обеспечение жителей питьевой водой, ситуация стабильная и находится под контролем.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
В Уральске стартовали VIII областные сельские спортивные игры "Ақ бидай"
События
21:13, Сегодня
В Уральске стартовали VIII областные сельские спортивные игры "Ақ бидай"
Штормовое предупреждение объявили в Казахстане на четверг
События
20:04, Сегодня
Штормовое предупреждение объявили в Казахстане на четверг
В Каспийском море стартовали работы по морским изыскательским работам для подводной ВОЛС
События
18:25, Сегодня
В Каспийском море стартовали работы по морским изыскательским работам для подводной ВОЛС
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: