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Дуа Липа впервые вышла в свет с новым возлюбленным

Дуа Липа впервые вышла в свет с новым возлюбленным Фото: Instagram/dualipa
Певица появилась в Каннах с бывшим бойфрендом Риты Оры, сообщает Zakon.kz

Известная поп-исполнительница Дуа Липа и режиссер Ромен Гаврас посетили премьеру кинофильма "Король улиц" (2023) в рамках кинофестиваля в Каннах.

27-летнию поп-звезду и ее 41-летнего избранника неоднократно видели вдвоем, но появились вместе на открытом светском мероприятии они впервые.

Сейчас Дуа Липа находится в Каннах, чтобы представить новую коллекцию от Versace, напоминает Just Jared.

Дуа Липа впервые вышла в свет с новым возлюбленным

Фото: Instagram/dualipa

Ромен Гаврас – известный французский режиссер греческого происхождения. В его портфолио значатся клипы для таких исполнителей, как JAY-Z и Jamie xx, а также рекламные ролики для Adidas, Dior и Louis Vuitton. С румынской певицей Ритой Ора режиссер встречался весь 2020 год. 

Ранее лучший теннисист Казахстана показал жену на Каннском фестивале.

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