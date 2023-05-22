Дуа Липа впервые вышла в свет с новым возлюбленным

Певица появилась в Каннах с бывшим бойфрендом Риты Оры, сообщает Zakon.kz

Известная поп-исполнительница Дуа Липа и режиссер Ромен Гаврас посетили премьеру кинофильма "Король улиц" (2023) в рамках кинофестиваля в Каннах.

27-летнию поп-звезду и ее 41-летнего избранника неоднократно видели вдвоем, но появились вместе на открытом светском мероприятии они впервые.

Сейчас Дуа Липа находится в Каннах, чтобы представить новую коллекцию от Versace, напоминает Just Jared.

Фото: Instagram/dualipa

Ромен Гаврас – известный французский режиссер греческого происхождения. В его портфолио значатся клипы для таких исполнителей, как JAY-Z и Jamie xx, а также рекламные ролики для Adidas, Dior и Louis Vuitton. С румынской певицей Ритой Ора режиссер встречался весь 2020 год.

Ранее лучший теннисист Казахстана показал жену на Каннском фестивале.