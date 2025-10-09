Алла Пугачёва впервые после резонансного интервью вышла в свет

76-летняя певица Алла Пугачёва вместе с 49-летним супругом Максимом Галкиным посетили спектакль под названием "Чемодан" в Лимассоле на Кипре, сообщает Zakon.kz.

Это произошло 7 октября 2025 года. Ради этого культурного мероприятия звездная пара приехала из Латвии.

Артисты любят смотреть постановки российских актеров. К примеру, они посещали спектакль Чулпан Хаматовой в январе 2025 года.

10 сентября 2025 года на YouTube было опубликовано интервью с Аллой Пугачёвой. За четыре недели беседа, длившаяся 3,5 часа, исполнительницы хита "Миллион алых роз" и журналистки Екатерины Гордеевой набрала более 25 млн просмотров. Стоит отметить, что Пугачёва, кроме высказываний и комментариев в социальных сетях, не давала полноценных интервью последние четыре года. По всей видимости, из-за такого длительного молчания и возник колоссальный интерес.

Уже 17 сентября Пугачёва, также хранившая молчание на странице в Instagram с мая месяца, разместила новый пост. Он заявила, что минутный порыв говорить – пропал.