#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
540.06
628.25
6.61
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
540.06
628.25
6.61
Культура и шоу-бизнес

Алла Пугачёва впервые после резонансного интервью вышла в свет

Алла Пугачёва, певица, фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2025 17:30 Фото: Instagram/maxgalkinru
76-летняя певица Алла Пугачёва вместе с 49-летним супругом Максимом Галкиным посетили спектакль под названием "Чемодан" в Лимассоле на Кипре, сообщает Zakon.kz.

Это произошло 7 октября 2025 года. Ради этого культурного мероприятия звездная пара приехала из Латвии.

Артисты любят смотреть постановки российских актеров. К примеру, они посещали спектакль Чулпан Хаматовой в январе 2025 года.

10 сентября 2025 года на YouTube было опубликовано интервью с Аллой Пугачёвой. За четыре недели беседа, длившаяся 3,5 часа, исполнительницы хита "Миллион алых роз" и журналистки Екатерины Гордеевой набрала более 25 млн просмотров. Стоит отметить, что Пугачёва, кроме высказываний и комментариев в социальных сетях, не давала полноценных интервью последние четыре года. По всей видимости, из-за такого длительного молчания и возник колоссальный интерес.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2025 17:30
Замок Максима Галкина и Аллы Пугачёвой хотят превратить в храм

Уже 17 сентября Пугачёва, также хранившая молчание на странице в Instagram с мая месяца, разместила новый пост. Он заявила, что минутный порыв говорить – пропал.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Максим Галкин и Алла Пугачёва порадовали поклонников совместным танцем
15:28, 01 января 2025
Максим Галкин и Алла Пугачёва порадовали поклонников совместным танцем
Смелый наряд Аллы Пугачёвой вызвал бурное обсуждение в Сети
17:49, 29 июля 2024
Смелый наряд Аллы Пугачёвой вызвал бурное обсуждение в Сети
Стало известно, где проводит время Алла Пугачёва, пока Галкин в США
21:43, 18 октября 2024
Стало известно, где проводит время Алла Пугачёва, пока Галкин в США
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: