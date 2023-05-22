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Тимофей Скатов первым из казахстанцев стартует на "Ролан Гаррос-2023"

Теннис Старт РГ Фото: Instagram/skatov_timofey
22 мая квалификационными играми начнется главный грунтовый Чемпионат мира по теннису – Открытое первенство Франции. На этой стадии будет выступать единственный участник от Казахстана, вторая ракетка страны Тимофей Скатов, сообщает Zakon.kz.

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Уроженец Петропавловска Тимофей Скатов, который ныне является 147-й ракеткой планеты, в первом круге отборочного раунда французского чемпионата сыграет с канадцем Габриелем Диалло (№162 ATP). Этот матч запланирован на 23 мая. 

В основную сетку "Ролан Гаррос-2023" места себе уже гарантировали лидеры казахстанского тенниса: Елена Рыбакина, Александр Бублик, Юлия Путинцева, Андрей Голубев, Анна Данилина и Александр Недовесов. 

К этому часу точно известно, что чемпионка "Мастерса" в Риме Елена Рыбакина получит от организаторов четвертый номер посева благодаря своему восхождению в новом рейтинге WTA. Остальные наши теннисисты узнают свои места в сетке французского турнира и будущих соперников в конце этой недели, когда состоится официальная жеребьевка "Ролан Гаррос-2023".    

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