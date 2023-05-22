В Казахстане ликвидируют цифровое неравенство между городом и селом

В фильмах о казахских аулах часто показывается, как местные жители пытаются "поймать" мобильный интернет, сидя на дереве или крышах домов. К сожалению, это не байки, а реалии жизни.

В нашей стране на начало 2023 года насчитывалось 6295 сел. За пределами городов проживает более 7,5 млн человек – это 38% от всей численности населения страны. Интернетом там пользуются гораздо меньше, чем в городах: 11,1 млрд тенге против 164,1 млрд тенге.

Таковы данные Бюро национальной статистики с начала этого года. Получается, что на одного городского жителя, пользующегося интернетом, приходится 13 400 тенге, а на одного жителя сельской местности – 1 480 тенге. То есть селяне "покупают" трафика в 10 раз меньше – и не потому, что они не любят смотреть видео на YouTube или не сидят в Instagram. В 2 тыс. населенных пунктах смартфоны показывают только 3G. Почти треть селян, по данным Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, не подключена к мобильному интернету вообще.

Неудивительно, что жители регионов страны жалуются на низкое качество интернета "в кармане" или его отсутствие. И жалобы эти вполне аргументированы, считает премьер-министр страны Алихан Смаилов. В ходе своего выступления 25 апреля т.г. на заседании правительства премьер-министр сообщил, что с начала года поступило почти 5 тыс. жалоб от граждан по вопросам информатизации и связи.

"Поступают многочисленные обращения по отсутствию или плохому мобильному интернету в самих населенных пунктах, даже в крупных городах… Людей уже не устраивает просто наличие связи и интернета. Этот этап мы прошли. Необходимы качественная связь и скоростной интернет. Ведь население осуществляет полную оплату тарифов, поэтому их претензии абсолютно обоснованы", – заявил Алихан Смаилов.

Он также заметил, что операторы связи за последние годы снизили инвестиции в отрасль на 60%, в связи с тем, что им стало проще платить штрафы за нарушения, чем вкладываться в дорогую инфраструктуру. В итоге премьер поручил Министерству цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности усилить мониторинг качества связи и скорости интернета с учетом соблюдения обязательств операторов связи.

В свою очередь, министр профильного ведомства Багдат Мусин пообещал, что качество мобильного интернета в городах будет улучшено уже в этом году. В настоящее время, по его словам, проводится работа совместно с акиматами, операторами устанавливаются антенны-мачты. Но вопрос по населенным пунктам остается открытым. Стопроцентный охват высокоскоростным интернетом всех населенных пунктов Казахстана на уровне не менее 100 Мбит/с регулятор планирует обеспечить только к концу 2027 года. А между тем доступ к высокоскоростному интернету в регионах, учитывая их стратегическое значение, важен уже сейчас.

Позитивные результаты по подключению сельчан к мобильном интернету получены в рамках государственной программы "250+", которая была запущена по поручению президента в 2020 году для устранения цифрового неравенства в сельской местности и улучшения качества связи. Суть данной программы – создать инфраструктуру для доступа к высокоскоростному мобильному интернету в селах с численностью населения от 250 человек. Отечественные операторы связи сконцентрировали свое внимание на периферии, и в селах начали устанавливать базовые станции, которые обслуживают абонентов всех функционирующих в стране сотовых компаний. Как результат – по итогам 2022 года более 1000 сел с населением от 250 человек были подключены к мобильной связи и интернету.

Несмотря на это, работа по интернетизации жителей населенных сельских пунктов и снижению цифрового неравенства предстоит большая.

Как отметил премьер-министр Алихан Смаилов, ситуацию с плохим качеством мобильного интернета в стране "нужно менять коренным образом".

Ведь прогресс Казахстана напрямую зависит от процветания регионов, о чем неоднократно говорил глава государства. Активно подключиться необходимо всем, включая государство, местные исполнительные органы, сотовых операторов. Возможно, есть поле для работы новым участником рынка. Бизнес должен быть заинтересован в развитии сельской информационной инфраструктуры, и для этого необходимо создавать условия.