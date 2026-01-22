#Казахстан в сравнении
События

22 подростка госпитализированы на юге Казахстана после тренировочных сборов

Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, прием у врача, фото - Новости Zakon.kz от 22.01.2026 14:02 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Вечером 21 января 2026 года в Меркенскую районную многопрофильную больницу были доставлены 22 несовершеннолетних спортсмена в возрасте от 12 до 17 лет. Дети прибыли из Кызылординской области для участия в учебно-тренировочных сборах по борьбе на базе зоны отдыха "Туран", сообщает Zakon.kz.

Предварительный диагноз – гастроэнтерит неустановленной причины.

"В настоящее время специалисты отобрали лабораторные пробы у больных и образцы пищи для выяснения источника заболевания, результаты исследований ожидаются".Пресс-служба акимата Жамбылской области

Теперь по факту происшествия областным департаментом санитарно-эпидемиологического контроля проводятся проверочные мероприятия, а Меркенский районный отдел полиции зарегистрировал инцидент и ведет проверку.

Все госпитализированные находятся под постоянным медицинским наблюдением. Их состояние оценивается как легкое, общее самочувствие удовлетворительное.

"Остальные 81 ребенок и 13 тренеров, находившихся на территории зоны отдыха, прошли медицинский осмотр: признаков заболевания не выявлено, профилактические меры продолжаются".Пресс-служба акимата Жамбылской области

Ранее в средней школе №47 имени Каныша Сатпаева в Каскелене скончался ученик 9-го класса. По данному факту уполномоченными органами проводятся проверочные и следственные мероприятия.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
В Боровом проходит учебно-тренировочный сбор по асык ату
07:31, 20 июля 2024
В Боровом проходит учебно-тренировочный сбор по асык ату
Вундеркинд из Казахстана, играющий за "Челси", улетел на сборы в Турцию
06:20, 26 января 2025
Вундеркинд из Казахстана, играющий за "Челси", улетел на сборы в Турцию
Более 1300 военнообязанных проходят подготовку на учебных сборах в Карагандинской области
14:00, 04 августа 2025
Более 1300 военнообязанных проходят подготовку на учебных сборах в Карагандинской области
