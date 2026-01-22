22 подростка госпитализированы на юге Казахстана после тренировочных сборов

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев

Вечером 21 января 2026 года в Меркенскую районную многопрофильную больницу были доставлены 22 несовершеннолетних спортсмена в возрасте от 12 до 17 лет. Дети прибыли из Кызылординской области для участия в учебно-тренировочных сборах по борьбе на базе зоны отдыха "Туран", сообщает Zakon.kz.

Предварительный диагноз – гастроэнтерит неустановленной причины. "В настоящее время специалисты отобрали лабораторные пробы у больных и образцы пищи для выяснения источника заболевания, результаты исследований ожидаются". Пресс-служба акимата Жамбылской области Теперь по факту происшествия областным департаментом санитарно-эпидемиологического контроля проводятся проверочные мероприятия, а Меркенский районный отдел полиции зарегистрировал инцидент и ведет проверку. Все госпитализированные находятся под постоянным медицинским наблюдением. Их состояние оценивается как легкое, общее самочувствие удовлетворительное. "Остальные 81 ребенок и 13 тренеров, находившихся на территории зоны отдыха, прошли медицинский осмотр: признаков заболевания не выявлено, профилактические меры продолжаются". Пресс-служба акимата Жамбылской области Ранее в средней школе №47 имени Каныша Сатпаева в Каскелене скончался ученик 9-го класса. По данному факту уполномоченными органами проводятся проверочные и следственные мероприятия.

