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Законодательство РК

Что изменилось в части регулирования страхового рынка

Изменения в НПА на рынке страхования Фото: pixabay
Постановлением правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 5 мая 2023 года внесены изменения и дополнения в некоторые нормативные правовые акты по страховому регулированию, сообщает Zakon.kz.

В частности, при страховании гражданско-правовой ответственности из обязательных видов страхования исключен подпункт "страхование работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей", он сформулирован по-другому.

Теперь к обязательным видам страхования относятся:

  • сущность страхования ответственности;
  • страхование профессиональной ответственности;
  • страхование гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств;
  • страхование гражданско-правовой ответственности перевозчика перед пассажирами;
  • страхование гражданско-правовой ответственности частных нотариусов;
  • страхование гражданско-правовой ответственности аудиторских организаций;
  • экологическое страхование;
  • страхование гражданско-правовой ответственности владельцев объектов, деятельность которых связана с опасностью причинения вреда третьим лицам;
  • другие виды страхования ответственности и обязательных видов страхования.

Постановление также предусматривает:

обеспечение потребителям возможности определения на интернет-ресурсе страхового омбудсмана размера амортизационного износа при расчете стоимости размера вреда, причиненного транспортному средству в рамках обязательного автострахования;

оптимизацию порядка рассмотрения страховым омбудсманом заявлений путем возможности завершения спора примирением сторон или направлением рекомендаций и разъяснений;

сокращение отчетности, представляемой страховым агентом в страховую организацию;

совершенствование процедуры согласования руководящих работников на страховом рынке.

Постановление вводится в действие с 30 мая 2023 года.

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