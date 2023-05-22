Что изменилось в части регулирования страхового рынка
В частности, при страховании гражданско-правовой ответственности из обязательных видов страхования исключен подпункт "страхование работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей", он сформулирован по-другому.
Теперь к обязательным видам страхования относятся:
- сущность страхования ответственности;
- страхование профессиональной ответственности;
- страхование гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств;
- страхование гражданско-правовой ответственности перевозчика перед пассажирами;
- страхование гражданско-правовой ответственности частных нотариусов;
- страхование гражданско-правовой ответственности аудиторских организаций;
- экологическое страхование;
- страхование гражданско-правовой ответственности владельцев объектов, деятельность которых связана с опасностью причинения вреда третьим лицам;
- другие виды страхования ответственности и обязательных видов страхования.
Постановление также предусматривает:
обеспечение потребителям возможности определения на интернет-ресурсе страхового омбудсмана размера амортизационного износа при расчете стоимости размера вреда, причиненного транспортному средству в рамках обязательного автострахования;
оптимизацию порядка рассмотрения страховым омбудсманом заявлений путем возможности завершения спора примирением сторон или направлением рекомендаций и разъяснений;
сокращение отчетности, представляемой страховым агентом в страховую организацию;
совершенствование процедуры согласования руководящих работников на страховом рынке.
Постановление вводится в действие с 30 мая 2023 года.